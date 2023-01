Ligue 1: il Psg cade a Rennes, si riapre la corsa al titolo

francia

Il Roazhon Park è nuovamente deleterio per i campioni di Francia, ko per la terza volta in quattro anni. Il Lens torna a -3 e insidia Messi e compagni. Goleade per Lilla e Monaco

Il Rennes si conferma la bestia nera del Psg, che esce con le ossa rotte dal Roazhon Park: terzo ko (e un pari) negli ultimi quattro anni per Messi e compagni, alla seconda sconfitta di fila in Ligue 1. La rete decisiva arriva al 65' e porta la firma di Hamari Traoré, ora il Lens è a -3. Goleade per Monaco e Lille contro Ajaccio (7-1) e Troyes (5-1), sorridono anche Clermont e Nantes. Finiscono in parità Reims-Nizza (0-0) e Tolosa-Brest (1-1).

RENNES-PSG 1-0

Il Rennes si conferma la bestia nera del Psg, che subisce la terza sconfitta in quattro anni al Roazhon Park: un 1-0 che riapre la corsa alla Ligue 1, col Lens a -3 dalla capolista. Dopo venti minuti di sostanziale equilibrio, i padroni di casa prendono il controllo della sfida approfittando delle difficoltà a centrocampo del debuttante Zaine-Emery, classe 2006 dall'enorme prospettiva. Il Rennes ha più gamba del Psg e inizia a farsi vedere in attacco: la prima chance è per l'ex Kalimuendo, che impegna Donnarumma. Il portiere della Nazionale è in grande serata, e salva i suoi anche su Majer e Gouiri per un totale di quattro interventi nel primo tempo. Si va al riposo però sullo 0-0, col Psg che non ha effettuato un singolo tiro in porta. Galtier scuote i suoi nell'intervallo, ma non ottiene le risposte sperate e si gioca i reduci dai Mondiali: dentro Mbappé e Hakimi. Il Paris trova maggior fluidità, ma si scompone difensivamente e viene punito: Theate accelera sulla sinistra e serve Truffert, che mette in mezzo e trova l'accorrente Hamari Traorè, bravo a segnare. Vantaggio Rennes al 65' e la sfida si innervosisce, con tanti falli gratuiti. L'assedio del Psg sbatte su Mandanda, che devia la conclusione di Bernat, mentre Sergio Ramos spreca il pareggio nel recupero. Finisce 1-0 per il Rennes, che aggancia il Monaco al quarto posto con 37 punti. Psg sconfitto e ora solo a +3 sul Lens: in due giornate, i Sang et Or hanno riaperto la Ligue 1, con altrettanti ko di Messi e compagni.

MONACO-AJACCIO 7-1

Realizza un'autentica goleada il Monaco, che travolge l'incolpevole Ajaccio con un perentorio 7-1. Prestazione-monstre dei monegaschi, che passano in vantaggio al 3' e col primo tiro in porta: Maripan colpisce di testa da corner, Leroy devia e Disasi ribadisce in rete. Passano tre minuti ed è subito raddoppio, col tocco di Krepin Diatta sull'assist perfetto di Vanderson. Un uno-due micidiale che non manda del tutto ko l'Ajaccio, che all'11' accorcia col tiro preciso di Belaili, che non lascia scampo a Nubel. Sembra l'inizio della riscossa, invece è l'unico squillo della formazione ospite, che affonda nel finale del primo tempo: Ben Yedder realizza un uno-due in sei minuti (22' e 28'), approfittando della pessima difesa avversaria, e trova il tris su rigore al 35'. Si va dunque al riposo sul 5-1, e nella ripresa la situazione peggiora per l'Ajaccio. Embolo entra e segna al 63', deviando la conclusione di Diatta, per poi firmare la doppietta personale all'88'. Sono sette i gol subiti dall'Ajaccio, terzultimo con 15 punti alla pari di Brest e Strasburgo. Mantiene il quarto posto, a quota 37, il Monaco.

LILLA-TROYES 5-1

Arriva un'altra goleada da Lilla, dove i padroni di casa travolgono il Troyes con un perentorio 5-1. La sfida si sblocca al 16', quando Bayo controlla e tira col destro, beffando il portiere. I Dogues colpiscono anche un palo con Zhegrova, e raddoppiano nel recupero: Jonathan David è l'autore del 2-0, col tap-in sul tiro del già menzionato Bayo. E proprio l'attaccante realizza il tris al 47', con un altro tocco "di seconda" dopo che Lis aveva deviato la conclusione di Weah. L'unico squillo del Troyes arriva al 65', quando Baldé accorcia le distanze, ma il finale è tutto del Lille: Virginius cala il poker al 76', David sale a quota 12 reti in Ligue 1 con la doppietta firmata all'88'. Sorride Paulo Fonseca, che torna nella zona-coppe col suo Lille, ora sesto a 34 punti. I Dogues perdono però Ounas, uscito in barella.

REIMS-NIZZA 0-0

Termina con uno 0-0 che rispecchia l'equilibrio, ma non le occasioni create, Reims-Nizza. Partono forte i padroni di casa, con Balogun che saggia i riflessi di Schmeichel dopo soli quindici secondi. Il Reims costruisce altre due chances con Agbadou e Ito, ma rischia nel finale di tempo, con Diouf ad evitare il gol di Ramsey. Nella ripresa, dopo una lunga fase di studio, le migliori occasioni sono del Nizza: Diouf salva su Pépé e blinda il risultato. Finisce 0-0, Reims e Nizza restano appaiate a 25 punti e agganciano il Lione, sempre più in caduta libera.

ANGERS-CLERMONT 1-2

Prosegue la marcia del Clermont, che con la terza vittoria consecutiva si avvicina alle prime della classe e allontana (definitivamente?) la lotta-salvezza. Sconfitto 2-1 l'Angers, in una gara equilibrata fino al termine del primo tempo. Proprio qui arriva la rete del vantaggio per gli ospiti, che passano al 40': Bernardoni devia la conclusione di Kyei e Rashani è rapidissimo nel tap-in, che vale il gol. In avvio di ripresa, ecco il 2-0, firmato da Neto Borges: l'esterno approfitta di un cross dalla destra per beffare il portiere. L'Angers perde El-Melali per infortunio, ma riesce ad accorciare all'80' con Boufal. Non basta per riaprire la sfida ed evitare l'ennesimo ko, l'undicesimo consecutivo e il quindicesimo nel girone d'andata. Gli Angevines restano ultimissimi con 8 punti, il Clermont è ottavo a quota 28.

MONTPELLIER-NANTES 0-3

Succede di tutto a Montpellier, nella sfida che vede il Nantes sconfiggere 3-0 i padroni di casa e andare a +6 sulla zona-retrocessione. Partono meglio Wahi e compagni, che colpiscono un palo con Germain, ma al 17' la gara viene sospesa per le intemperanze dei tifosi locali: l'arbitro è costretto a interrompere per un quarto d'ora circa, finchè non si interrompe il lancio di fumogeni e non viene annullato il rischio di scontri. Alla ripresa, il Montpellier resta in dieci per il rosso Khazri (42') e passa in svantaggio: per il Nantes segna Girotto, con un missile da 30m che non lascia scampo ad un Omlin non impeccabile. La rete arriva nel tredicesimo dei 17 minuti di recupero, e nella ripresa la situazione peggiora per la formazione di Pitau: Wahi viene espulso dopo un testa contro testa con l'arbitro al 67'. Il Montpellier sfiora comunque il pari con Savanier, in nove, ma affonda nel finale: Mohamed (81') e Blas (84') arrotondano il risultato. Una giornata da dimenticare per i padroni di casa, che ora hanno solo due punti sulla zona-retrocessione.

TOLOSA-BREST 1-1

Equilibrio e pari giusto tra il Tolosa e il Brest, che non si fanno male. Dopo aver colpito un palo con Ratao, i padroni di casa vanno sotto al 18': Mounié devia di testa dopo un tocco di Magnetti e trova il gol, confermato dal Var dopo una lunga revisione per una possibile spinta. Nella ripresa, il Tolosa alza i giri del motore e pareggia: ciò che non era riuscito a Dejaegere, fermato da Bizot, riesce ad Aboukhlal con un tocco di piatto al 66'. Finisce 1-1 e il Tolosa, che veniva da due successi consecutivi, sorride per un punto prezioso: i biancomalva salgono a 23 punti, mentre il Brest aggancia Strasburgo e Ajaccio al terzultimo posto con 15 punti.