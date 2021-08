Ligue 1: il Psg balla ma vince 4-2 a Brest

FRANCIA

Herrera, Mbappé, Gueye e Di Maria proseguono l’en plein degli uomini di Pochettino, ma la difesa non convince. Messi e Donnarumma restano in panchina

Prosegue il percorso netto del Paris Saint-Germain in Ligue 1, pur con qualche rischio di troppo. Gli uomini di Pochettino vincono l’anticipo della terza giornata 4-2 sul campo del Brest e restano al comando della classifica del campionato francese. Il poker porta le firme di Herrera, Mbappé, Gueye e Di Maria, ma le reti di Honorat e Mounié confermano i problemi difensivi. Esordio rimandato per Messi e Donnarumma, entrambi in panchina.

Tre vittorie su tre per il Paris Saint-Germain, pur senza impiegare le nuove stelle Messi e Donnarumma. Ma il 4-2 con cui i parigini espugnano il campo del modesto Brest lascia qualche perplessità, prima fra tutte una difesa poco organizzata. Le reti di Herrera, Mbappé, Gueye e Di Maria valgono comunque il primo posto in classifica, ma i gol subiti da Honorat e Mounié accendono un nuovo campanello d’allarme. E l’infortunio di Icardi, uscito dolorante a una spalla, non aiuta. Pochettino conferma Navas tra i pali, rimandando il debutto di Donnarumma. In attacco spazio per Icardi al fianco di Mbappé, mentre Hakimi macina chilometri sulla destra. I parigini iniziano con il piglio giusto ma poca precisione. Ci pensa allora Ander Herrera a sbloccare il match, con un destro al volo micidiale dai 22 metri: palla all’angolino e 1-0 per gli ospiti. Hakimi sfiora il suo secondo gol stagionale, poi al 36’ Mbappé raddoppia con un colpo di testa preciso.

Il Psg si specchia troppo e viene presto punito in contropiede, quando il tacco di Faivre libera Honorat per il tiro che vale l’1-2 poco prima dell’intervallo. Nel secondo tempo le occasioni latitano per quasi mezz’ora, poi Gueye si inventa un tiro non irresistibile da oltre 30 metri: Bizot legge male il tempo di intervento e subisce gol da distanza siderale, permettendo al Psg di portarsi sul 3-1. Poco dopo Navas salva su Pierre-Gabriel, ma gli uomini di Pochettino concedono praterie e Faivre ne approfitta ancora per servire l’assist a Mounié, che completamente solo segna il 2-3, proprio nel momento in cui Icardi si accascia a terra per un infortunio. Il Psg va in forte affanno difensivo e vive minuti di terrore avvicinandosi al 90’, fino a quando Di Maria imposta e conclude con un pallonetto dei suoi (su assist del solito motorino Hakimi) il contropiede che vale il 4-2 finale. Mentre Messi e Donnarumma guardano i compagni dalla panchina, il Psg centra il terzo successo in tre partite di Ligue 1. I cinque gol subiti finora, però, non sembrano incoraggianti per l’equilibrio difensivo del dream team.