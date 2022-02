Ligue 1, il Psg affonda in casa del Nantes, Lione fermato sul pari

Clamoroso nella venticinquesima giornata di Ligue 1: il Psg, infatti, perde 3-1 in casa del Nantes, che segna solo nel primo tempo ma abbatte gli uomini di Pochettino. Decidono i gol di Kolo Muani (4'), Merlin (16') e Blas, che nel recupero cala il tris su calcio di rigore. Ad inizio ripresa, Neymar (47') accorcia le distanze, poi sbaglia dal dischetto. Solo 1-1, invece, per il Lione in casa del Lens: Kadewere (44') risponde a Clauss (13').