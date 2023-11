Ligue 1, il Nizza risponde al Psg e torna a -1

FRANCIA

La formazione di Farioli batte 1-0 il Tolosa: decide Moffi ad inizio ripresa

© Getty Images Il Psg non scappa: nella tredicesima giornata di Ligue 1, il Nizza risponde al 5-2 dei campioni di Francia sul Monaco e batte 1-0 il Tolosa, riportandosi a -1 dalla vetta occupata proprio dagli uomini di Luis Enrique. A decide la sfida per la formazione di Francesco Farioli è Moffi, che al 54' insacca solo in area su assist di Sanson: i rossoneri si confermano secondi e con la miglior difesa d'Europa. Martinez, invece, resta a quota 12.

La risposta al Psg arriva in pieno stile Nizza: il successo per 1-0 sul Tolosa è un misto di solidità difensiva e cinismo, le due caratteristiche migliori della squadra di Francesco Farioli. E poco importa se le reti sono ancora poche, appena 14 segnate in questa Ligue 1: i rossoneri restano a -1 dalla vetta. Il match dell'Allianz Riviera, in realtà, parte con uno spavento: al 2', infatti, gli ospiti sembrano passare in vantaggio, ma Magri segna commettendo fallo e il possibile 1-0 ospite viene annullato. Sono ancora gli uomini di Martinez a sfiorare il gol, ma Sierro non inquadra lo specchio della porta. I padroni di casa, nel frattempo, non riescono ad essere incisivi e così Farioli riparte con un cambio ad inizio ripresa: dentro Claude-Maurice al posto di Diop. Al 54', ecco il gol che decide la sfida: l'azione si sviluppa sulla sinistra, con Sanson che mette al centro per Moffi, libero di firmare l'1-0 per il Nizza. Il Tolosa va a caccia del pareggio e ci va vicino con Cissoko, murato da quella che è, numeri alla mano, la miglior difesa d'Europa, poi Guessand si vede negare da Restes il possibile raddoppio e nel recupero Bulka salva su Pina. Finisce comunque 1-0: il Nizza si conferma impenetrabile e sale a 29 punti, a -1 dal Psg. Il Tolosa, invece, resta a quota 12 senza riuscire ad allontanarsi dalla zona retrocessione.