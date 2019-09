Ligue 1: il Nizza batte il Digione ed è primo, Marsiglia fermato dal Montpellier

FRANCIA

Il sesto turno della Ligue 1 regala al Nizza il primo posto momentaneo in classifica dopo avere superato in casa il Digione per 2-1 in rimonta: Dolberg e Atal ribaltano l’iniziale vantaggio di Tavares. Il Marsiglia non va oltre l’1-1 in casa contro il Montpellier e scende al terzo posto: Germain pareggia i conti dopo l’autorete di Sarr che stava per condannare i padroni di casa. In attesa del Psg, che affronterà domani il Lione, Bordeaux e Brest pareggiano 2-2, l’Amiens vince 2-1 a Metz; Nimes-Tolosa 1-0, Reims-Monaco 0-0.

Serata magica per il Nizza che, almeno per una notte, può godersi la vetta della classifica della Ligue 1 in coabitazione con il Psg (che deve giocare domani a Lione). Tavares porta avanti il Digione all’Allianz Riviera con un destro piazzato sul secondo palo al 22’, ma i padroni di casa riescono a ribaltare il risultato prima con un tocco sotto di Dolberg alla mezz’ora del primo tempo e poi con un’azione personale di Atal, conclusa con uno splendido tiro sotto l’incrocio dei pali al 2’ della ripresa per il definitivo 2-1. Il Marsiglia riesce a evitare una sconfitta casalinga solamente nel finale, Il Montpellier si porta in vantaggio al 17’ con un clamoroso autogol di Sarr, che devia in spaccata nella propria porta un traversone apparentemente innocuo dalla destra di Mollet. Delort segnerebbe il 2-0 ma la rete viene annullata dal Var per fuorigioco.

I padroni di casa attaccano e trovano il meritato pareggio al 74’ con un destro sottomisura di Germain su assist di Payet. Nei 6 minuti di recupero le due formazioni rimangono rispettivamente in 9 e in 10 uomini: vengono espulsi, infatti, Kamara, Ferri e Payet. Pareggio casalingo anche per il Bordeaux, che non va oltre il 2-2 contro il Brest e perde la possibilità di agganciare al terzo posto proprio il Marsiglia. L’Amiens vince 2-1 a Metz, il Nimes piega 1-0 il Tolosa, mentre continua a non trovare il primo successo stagionale il Monaco, che fa solo 0-0 a Reims, e rimane fermo in penultima posizione.