Ligue 1: il Monaco piega il Lione e aggancia il Psg in vetta  

FRANCIA

I monegaschi vincono 2-0 in trasferta grazie a Ben Seghir e Camara e volano in testa a sei punti assieme ai parigini

© Getty Images Nella seconda giornata di Ligue 1 arriva un altro successo per il Monaco, che dopo la vittoria all’esordio riesce anche imporsi per 2-0 al Parc Olympique Lyonnais contro il Lione. Nel primo tempo la squadra di Hutter domina a lungo, senza però trovare il gol. Nella ripresa al 65’ i monegaschi concretizzano al 65’ con Ben Seghir, poi Lamine Camara (prima di essere espulso al 97’) chiude la pratica all’80’. Monaco in vetta a 6 punti con il Psg.

LIONE-MONACO 0-2

Due su due anche per il Monaco in Ligue 1, il Lione si arrende 2-0 tra le mura casalinghe. La prima frazione di gioco viaggia su buoni ritmi, ma le chiare occasioni da gol non fioccano: tra le file degli ospiti il più ispirato è indubbiamente Ben Seghir, ma i suoi tentativi sono piuttosto velleitari. La squadra di Sage perde Nuamah per infortunio, con Mikautadze che entra al suo posto. Alla mezzora arriva la chance più nitida per i biancorossi, con il portiere dell’OL Perri che evita l’1-0 sul tocco sottomisura di Minamino. Le due squadre rientrano negli spogliatoi a reti bianche, sul punteggio di 0-0. Gli uomini di Hutter, dopo il dominio del primo tempo, rientrano sul terreno di gioco con grande voglia di capitalizzare, ma Embolo è inceppato: deve allora salire in cattedra nuovamente Ben Seghir, che poco dopo l’ora di gioco riesce a stappare la partita: al 65’ il marocchino sfrutta l’assist di Akliouche e chiude con un diagonale destro all’angolino che vale l’1-0. L’OL prova a reagire d’orgoglio ma non riesce a calciare verso la porta, e all’80’ cade definitivamente: Lamine Camara insacca da due passi il raddoppio, che scrive la parola fine al match. Al 97’, a tempo praticamente scaduto, l’autore del raddoppio Camara viene espulso per doppia ammonizione (la prima per perdita di tempo), che però non compromette il risultato. Vince il Monaco 2-0 e sale a 6 punti in classifica, agganciando nuovamente il Psg. Seconda sconfitta in altrettanti appuntamenti per il Lione, fermo a 0 punti.