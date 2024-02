Ligue 1: il Metz frena il Marsiglia, l’Europa è più lontana

FRANCIA

Gli uomini di Gattuso (in dieci dal 30’) impattano 1-1 al Vélodrome e mancano la chance di agganciare la zona europea

© Getty Images Il Marsiglia di Gennaro Gattuso (in dieci uomini dal 30’ a causa del cartellino rosso rimediato da Gigot), pareggia per 1-1 contro il Metz nell'anticipo della ventunesima giornata di Ligue 1 e manca l’occasione di raggiungere temporaneamente la zona europea. Nonostante l’inferiorità numerica è proprio la squadra di casa a passare in vantaggio con Moumbagna, ma la rete di Udol al 61' sugli sviluppi di un corner riprende l’Olympique.

Ottima partenza per i padroni di casa, che sfiorano ripetutamente la rete del vantaggio con Aubameyang ma non riescono a superare Oukidja nella prima mezz'ora di gioco. Al 30' ci pensa capitan Gigot a complicare i piani del Marsiglia, prendendosi un cartellino rosso per aver negato una chiara occasione da gol agli avversari. Ounahi va vicino alla rete poco dopo nonostante l'inferiorità numerica dei suoi, mentre il Metz non trova la porta con Herelle poco prima del duplice fischio. Mikautadze non è cinico in avvio di ripresa e l'OM ne approfitta con Moumbagna, che fissa l'1-0 al 56' con un mancino da distanza ravvicinata. La risposta ospite è però pronta e porta la firma di Udol, che cinque minuti dopo realizza sugli sviluppi di un corner. Balerdi ha la chance del 2-1 con un colpo di testa su calcio d'angolo, ma il match termina in parità, con il Marsiglia che sale a quota 30 punti e manca l'opportunità di agganciare il sesto posto, mentre il Metz si trova in zona playout con 17 lunghezze.