Ligue 1: il Marsiglia si conferma secondo, 2-0 al Montpellier

FRANCIA

Sampaoli vince grazie a Dieng e al rigore di Under. Pareggiano Lione e Lille, Nizza travolto

La trentunesima giornata di Ligue 1 vede il Marsiglia battere 2-0 il Montpellier: al Vélodrome, decidono la rete di Dieng (9') e il rigore dell'ex Roma Under (19'), che consentono a Sampaoli di restare secondo in classifica a 59 punti e staccare nuovamente il Rennes. Solo 1-1 per Lione e Lille contro Strasburgo e Angers, brutto ko per il Nizza, che perde invece 3-0 sul campo del Lens. Sorride il Monaco, che batte 2-1 il Troyes. Getty Images

MARSIGLIA-MONTPELLIER 2-0

Il Marsiglia risponde al Rennes e si riprende il secondo posto grazie al 2-0 del Vélodrome sul Montpellier. L'OM sblocca la sfida dopo appena 9 minuti: Harit sfonda in area dalla destra, attira su di sé tutta la difesa ospite e mette al centro per Dieng, che da pochi passi e a porta vuota non può sbagliare per l'1-0 degli uomini di Sampaoli. Dieci minuti dopo, è già 2-0: l'autore del gol viene abbattuto in area da Ferri, che provoca il rigore per i padroni di casa. Dal dischetto, l'ex Roma Under non sbaglia e firma il raddoppio del Marsiglia spiazzando Omlin. Nella ripresa, solo Savanier si rende pericoloso tra gli uomini di Dall'Oglio: il Marsiglia non rischia più e vince 2-0 salendo a quota 59, a +3 sul Rennes terzo. Finisce male, invece, per il Montpellier, che termina la partita in dieci a causa dell'espulsione al 90' del portiere Omlin e incassa il secondo ko consecutivo. La classifica resta comunque buona: il playout dista 14 punti, la retrocessione diretta addirittura 15.

STRASBURGO-LIONE 1-1

Finisce 1-1 tra Strasburgo e Lione: un pareggio che non serve a nessuno, dato che l'OL resta nono a 46 punti insieme al Nantes mentre gli uomini di Stephan scivolano a -4 dal terzo posto del Rennes. I padroni di casa la sbloccano con Sissoko (20'), ma proprio al 90' Toko Ekambi insacca e salva Bosz dal ko. Lo Strasburgo resta così in zona Europa, ma il vantaggio sul sesto posto del Monaco è ora di sole due lunghezze.

LENS-NIZZA 3-0

Chi non approfitta del mezzo passo falso dello Strasburgo è proprio il Nizza, che si fa travolgere 3-0 sul campo del Lens. Eppure, la formazione di Galtier ottiene la superiorità numerica al 17', quando Haidara si fa espellere, ma sono i giallorossi a passare ad inizio ripresa con Kalimuendo (51'). Quattro minuti dopo, Doucoure fa 2-0, mentre al 67' ancora Kalimuendo fa doppietta e 3-0, con il Nizza che chiude in dieci per l'espulsione di Dante. Il Nizza resta a quota 51 e scivola al quinto posto, a +4 proprio sul Lens che invece sale in ottava piazza.

MONACO-TROYES 2-1

Il Monaco non sbaglia e batte 2-1 il Troyes, riavvicinandosi alla zona Europa. Henrique porta in vantaggio il club del Principato al 19', ma prima dell'intervallo Ugbo rimette tutto in parità. A regalare la vittoria a Clement è Volland, che pochi secondi dopo il suo ingresso in campo al posto di Boadu riceve da Golovin e insacca il 2-1 che resiste fino al triplice fischio: Monaco a quota 50 a -1 dal quinto posto del Nizza che vale la Conference League, mentre il Troyesresta a quota 32, a +5 sul St.Etienne terzultimo.

ANGERS-LILLE 1-1

Si ferma il Lille, che non va oltre l'1-1 sul campo dell'Angers e abdica matematicamente, visto il -23 dal Psg a 7 gare dal termine. Ci pensa Zhegrova, al 74', a salvare gli uomini di Gourvennec, visto che sono i padroni di casa a passare in vantaggio al 64' visto l'autogol di Djalo. Il Lille è ora a -8 dal preliminare di Champions e a -3 dalla Conference League. L'Angers, invece, sale a 33 punti e fa un altro passo in avanti verso la salvezza: il playout è a -6.

BREST-NANTES 1-1

Finisce 1-1 anche Brest-Nantes: un pareggio che fa sicuramente più felici i padroni di casa, a +12 sulla zona calda, mentre gli ospiti non riescono ad avvicinarsi sensibilmente alla zona Europa. Eppure, la formazione di Kombouare passa in vantaggio al 10' con Kolo Muani, ma a metà ripresa Chardonnet firma l'1-1 ed evita il ko agli uomini di Der Zakarian, al sicuro da brutte sorprese di fine stagione.

BORDEAUX-METZ 3-1

Lo scontro diretto tra le due ultime in classifica va al Bordeaux, che batte 3-1 il Metz e si porta a -2 dalla salvezza, approfittando al meglio della goleada del Psg sul campo del Clermont. I girondini si impongono in rimonta e nella ripresa, visto che al 21' Lamkel Ze firma il vantaggio ospite che regge fino al 52'. A quel punto, però, i padroni di casa rimontano con Mangas (52'), l'ex Milan Niang (68') e Hwang Ui-Jo, che all'88' chiude i giochi fissando il risultato sul 3-1 finale: Bordeaux a quota 26, a +3 sul Metz sempre più ultimo.

