Ligue 1: il Marsiglia si butta via nel finale, l'Amiens pareggia al 95'

FRANCIA

Il Marsiglia butta via incredibilmente due punti al Velodrome, dov'è costretto a un incredibile 2-2 dall'Amiens penultimo in classifica in Ligue 1: in questo modo il Psg resta a +12 e il Rennes terzo è lontano solo 9 punti. Partita sbloccata al 45' da Sanson, quindi Payet raddoppia per i focesi al 57'. Sembra tutto finito, ma all'83' il rigore di Guirassy riapre la partita e al 95' arriva la zampata di Ghoddos per il pareggio che chiude i conti.

Una serata di amministrazione apparentemente ordinaria, gettata alle ortiche in poco più di dieci minuti. A viverla è il Marsiglia di Villas-Boas, a un passo da una facile vittoria contro un Amiens relegato al penultimo posto della Ligue 1 e che invece subisce in casa la doppia rimonta degli avversari in un folle finale al Velodrome, con due punti che sfumano addirittura al 95'. E non si tratta di due punti di poco conto, non tanto per la difficile rincorsa sul Psg capolista quanto per la caccia alla Champions League. Il Rennes, terzo e attualmente qualificato per i preliminari, resta infatti a -9 e potrebbe ora sognare di riaprire clamorosamente tutto.

La sensazione che la partita sia a senso unico la si avverte sin dai primi minuti, in cui il Marsiglia si crea tre nitide occasioni per segnare (Strootman trova lo spazio per il tiro dalla distanza ma spara altissimo, Sarr penetra in area ma gli manca l'ultimo passaggio, Payet si inventa un lancio che crea non poca apprensione alla difesa degli ospiti). Dopo la partenza lampo l'OL rallenta e l'Amiens prova ad alzare il baricentro del gioco, ma nell'unica vera occasione bianconera Guirassy alza troppo la mira con la sua conclusione da fuori area. Bisogna quindi aspettare gli ultimi secondi del primo tempo, quando Sanson sguscia tra tre difensori ospiti e libera un sinistro che sorprende Gurtner.

Il portiere dell'Amiens si fa perdonare in apertura di ripresa negando il raddoppio a Payet, ma l'Amiens è vivo e troverebbe anche il pareggio con Guirassy: l'arbitro però non convalida per fuorigioco. Al 57' i conti sembrano dunque definitivamente chiusi quando Payet si accentra dalla sinistra, punta la porta e riesce a raddoppiare anche grazie alla decisiva deviazione di Chedjou. Stavolta sembra davvero finita, ma non è così: all'83' Amavi sgambetta Ghoddos in area, per il Var è rigore e Guirassy lo trasforma. Mancano pochi minuti, ma l'Amiens ci crede: lo dimostra Chedjou, che colpisce una clamorosa traversa su calcio d'angolo. E alla fine il pareggio arriva davvero, quando lo stesso Ghoddos terrorizza la difesa di casa con una progressione sulla sinistra e riesce a finalizzare con una zampata vincente sottorete una lunghissima azione, conclusa dall'assist dell'ex Bologna Calabresi.

RISULTATI E CLASSIFICHE