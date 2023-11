Ligue 1: il Marsiglia di Gattuso non sfonda col Lille

FRANCIA

Al Vélodrome l'OM non va oltre lo 0-0, senza reti anche Lorient-Lens

© Getty Images Nessun gol negli anticipi dell'undicesima giornata di Ligue 1. Dopo il match rinviato con il Lione, il Marsiglia di Gennaro Gattuso non riesce a battere il Lille e non va oltre lo 0-0: primo pareggio dopo cinque partite in cui, però, ha vinto soltanto una volta. Al Vélodrome vanno vicini al gol Harit per l'OM e Gomes per gli uomini di Fonseca, che restano quarti. Finisce senza reti anche l'altro match di giornata tra Lorient e Lens.

MARSIGLIA-LILLE 0-0

Continua la crisi di risultati del Marsiglia di Gattuso che ha vinto solo una delle ultime cinque partite. Stavolta arriva lo 0-0 con il Lille, il primo pareggio dal match senza reti col Tolosa. E ancora non si sblocca al Vélodrome l'OM, che fa fatica e va vicino al gol soltanto sul finire del primo tempo con Harit, mentre il brivido lo procura sul finale Gomes, che va vicino al gol ma si vede murare il possibile 0-1 da Pau Lopez. Un pareggio che consente al Lille, almeno per una sera, di tenere il quarto posto, ma il Reims, impegnato col Nantes, sogna il sorpasso. Resta a quota 13 e lontanissimo dalla vetta, invece, il Marsiglia, al netto del match in meno a causa dei fatti precedenti alla sfida con il Lione.

LORIENT-LENS 0-0

Terzo pareggio nelle ultime quattro partite per il Lens, il secondo 0-0 esterno, stavolta con il Lorient. Gli ospiti si confermano solidi in difesa, dato che non subiscono gol dall'1-1 interno con il Lille. Il migliore in campo è indiscutibilmente Mvogo: il portiere dei padroni di casa è strepitoso su Fulgini nel primo tempo, poi il Lens colpisce una traversa con Sotoca. Al 66', invece, il Lorient segna ma si vede annullare il gol vittoria per un fuorigioco, poi Wahi va vicino al colpo grosso. L'ultimo acuto è di Kroupi, ma Samba si supera.