Premier League: il City torna terzo, manca un punto per la Champions

MANCHESTER CITY-BOURNEMOUTH 3-1

A una giornata dalla fine della Premier League, il City torna padrone del suo destino nella corsa alla qualificazione in Champions. Grazie al successo per 3-0 contro il Bournemouth, la formazione di Guardiola torna al terzo posto con 68 punti, due in più dell'Aston Villa sesto in classifica, che però è insieme a Newcastle e Chelsea. E a sbloccare la sfida dopo 14 minuti è uno dei giocatori ad aver condannato gli ex campioni d'Inghilterra al ko nella finale di FA Cup: Marmoush, autore dell'errore dal dischetto a Wembley, si fa perdonare alla grande, visto che dalla lunghissima distanza mette il pallone sotto l'incrocio dei pali. Al 38', invece, Gundogan controlla il pallone in area e la mette indietro per Bernardo Silva, che a rimorchio arriva e conclude col sinistro. La partita sarebbe finita, ma a metà ripresa, seppur per pochi minuti, i padroni di casa restano in inferiorità numerica per il rosso a Kovacic, che trattiene Evanilson lanciato a rete. Le Cherries, però, pareggiano i conti delle espulsioni poco dopo, con Cook. A chiudere definitivamente i conti, all'89', è Nico, entrato pochi minuti dopo l'uscita di scena dell'ex Inter e capace di siglare il 3-0. In pieno recupero, il 3-1 di Jebbison serve solo a fissare il risultato finale. La classifica dice che il City ha 68 punti, con Newcastle (che sfiderà l'Everton), Chelsea (ospite del Nottingham) e Aston Villa (di scena a Old Trafford contro lo United) a 66. Se queste squadre dovessero arrivare tutte e quattro a quota 69, si vedrebbe la differenza reti e il +26 di Guardiola è sufficiente, considerando che i Villans sono solo a +9. Insomma, con un pareggio in casa del Fulham, la Champions è garantita e la stagione si chiuderebbe con un po' di delusione in meno.