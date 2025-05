Valencia minaccia azioni legali contro Netflix per il documentario su Vinicius

L'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, si è subito affrettato ad accusare i tifosi del Valencia di aver insultato razzialmente Vinícius, ma in seguito si è scusato dopo aver affermato di essersi reso conto che non era l'intero stadio a cantare la parola 'scimmia'. Ci sono stati tifosi che hanno insultato Vinícius durante quella partita. Tre di loro sono diventati i primi tifosi a essere condannati per casi di razzismo nel calcio professionistico in Spagna, con pene detentive di otto mesi. Durante il processo, gli esperti hanno dimostrato che il video con i sottotitoli "scimmia" era stato modificato e non corrispondeva alla realtà, secondo i media spagnoli. Vinícius, ripetutamente oggetto di insulti razzisti, era in lacrime durante quella partita contro il Valencia nel 2023. Affrontò un tifoso del Valencia che lo aveva chiamato "scimmia" e aveva fatto gesti scimmieschi dagli spalti dietro una delle porte. L'attaccante brasiliano inizialmente non voleva continuare a giocare quel giorno. Alla fine giurò di non arrendersi nella lotta contro il razzismo.