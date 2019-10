Ligue 1: il Lione non va oltre lo 0-0 contro il Digione, Garcia debutta tra i fischi

FRANCIA

Non comincia proprio nei migliori dei modi la nuova avventura di Rudi Garcia sulla panchina del Lione. L’ex allenatore di Roma e Marsiglia debutta al Groupama Stadium con uno sterile 0-0 contro il Digione, sua ex squadra. L’OL avrebbe anche meritato di chiudere il match con una vittoria, ma i padroni di casa hanno sciupato troppe occasioni da gol, soprattutto con Dembélé e Cornet. Garcia è stato accolto dai tifosi con fischi e uno striscione polemico già prima del fischio d’inizio.

Rudi Garcia debutta nella sua nuova esperienza sulla panchina del Lione e viene pesantemente accolto dai fischi dei tifosi del Parc Olympique Lyonnais quando viene annunciato il suo nome dallo speaker. La curva dei Bad Gones, gruppo portante del tifo dell’OL, espone poi uno striscione fortemente polemico contro l’ex allenatore di Roma e Marsiglia: “Garcia, la nostra pazienza sarà uguale al rispetto che hai mostrato alla nostra squadra: zero”. La nuova avventura del tecnico francese di origini andaluse non nasce quindi proprio sotto una buona stella. Per quanto riguarda la partita, c’è un bel botta e risposta a inizio gara: Dembélé lascia partire un gran tiro ma l’ex Bologna e Spal Gomis sventa il pericolo con una prodezza; sull’altro versante anche gli ospiti sfiorano il vantaggio con Mavididi che scaglia una botta da posizione ravvicinata, tolta da sotto la traversa da un ottimo intervento di Lopes. Nel finale di tempo i padroni di casa si rendono pericolosi con Cornet, che calcia bene di prima intenzione ma non riesce a inquadrare la porta. Il Digione (che Garcia ha allenato per cinque anni in passato) soffre maggiormente nella ripresa le incursioni dei padroni di casa. Al 61’ Dembélé si libera bene di un avversario ma calcia addosso a Gomis; al 67’ Cornet non trova la forza giusta per impensierire l’estremo difensore avversario sul bell’assist di Tousart. Tavares spreca l’ennesima ottima occasione per il Lione con un destro leggermente alto. Il coriaceo assalto finale non cambia il risultato. Si tratta dell’ottava gara consecutiva del Lione senza vittorie. Punto preziosissimo invece per il Digione in chiave salvezza.

