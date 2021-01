Ligue 1: il Lille riaggancia il Psg in vetta

FRANCIA

Il Lille risponde al poker del Psg sul Montpellier e, nella ventunesima giornata di Ligue 1, torna in vetta alla classifica insieme ai campioni di Francia a 45 punti. La formazione di Galtier vince 1-0 in casa del Rennes: decisiva la deviazione sugli sviluppi di calcio d'angolo di David dopo 16 minuti. Successi interni per Bordeaux (2-1 all'Angers), Metz (2-0 sul Nantes) e Reims (1-0 al Brest), 1-1 tra Digione e Strasburgo.

RENNES-LILLA 0-1

Il Psg chiama, il Lille risponde. La formazione di Galtier replica al 4-0 dei parigini contro il Montpellier vincendo 1-0 sul campo del Rennes. Gli ospiti passano in vantaggio al 16' grazie a David, che punisce un'errata respinta da corner di Salin (bravo a respingere sull'azione che ha portato al calcio d'angolo) e insacca con il sinistro. Tre minuti dopo, Yazici si divora il raddoppio solo davanti al portiere dei rossoneri. Nella ripresa, l'autore del gol cerca la doppietta con un diagonale mancino che, però, non inquadra lo specchio della porta. L'assalto finale del Rennes produce soltanto una punizione di poco alta sulla traversa di Grenier nel recupero: finisce 1-0, con il Lille che sale a 45 punti e mantiene la vetta della Ligue 1 insieme al Psg. Il Rennes, invece, scivola al quinto posto a quota 36.

BORDEAUX-ANGERS 2-1

Terza vittoria di fila per il Bordeaux, che batte 2-1 in casa l'Angers. Partita indirizzata già dopo 11 minuti grazie alla doppietta di Ui-jo Hwang, che all'8' insacca con un sinistro in area piccola dopo un rimpallo. Il sudcoreano, tre minuti dopo, raddoppia battendo Bernardoni dopo un gran dribbling su Traore. Gli ospiti provano a riaprirla con la punizione all'incrocio di Fulgini al 39', ma nella ripresa riescono solo a colpire un palo con Bahoken. Il 2-1 regala ai girondini l'aggancio al Marsiglia a quota 32 e il sorpasso ai danni dell'Angers, fermo a 30 dopo il terzo ko consecutivo.

REIMS-BREST 1-0

Colpo salvezza del Reims, che vince e sale a quota 24 agganciando lo Strasburgo a +9 sul terzultimo posto. Il match si decide al 40': due minuti dopo il palo colpito da Chardonnet per il Brest, Mbuku trova la deviazione vincente sulla conclusione di Chavalerin. Nella ripresa, i padroni di casa sfiorano il raddoppio con il colpo di testa di Dia, mentre gli ospiti non si rendono mai pericolosi: arriva il quarto ko nelle ultime cinque partite.

METZ-NANTES 2-0

Il Metz ottiene il secondo successo di fila alimentando il sogno di un piazzamento in Europa. Gli uomini di Antonetti stendono il Nantes con una rete per tempo: al 35', Leya la sblocca con un morbido pallonetto ai danni di Lafont su assist di Boulaya, che invece chiude i conti al 93' con gli ospiti riversatisi in avanti a caccia del pareggio. Con questo successo, il Metz accorcia sul quinto posto, ora distante cinque lunghezze. Il Nantes, invece, ha solo tre punti sulla zona retrocessione.

DIGIONE-STRASBURGO 1-1

Finisce in parità lo scontro salvezza tra Digione e Strasburgo. Al Gaston Gerard, dopo un primo tempo senza reti, gli ospiti passano in vantaggio al 51' con il colpo di testa di Ajorque, ma gli uomini di Linares rispondono dodici minuti dopo con il gol di Coulibaly su assist di Assale. Lo Strasburgo prova a vincerla nel finale, ma senza successo: l'1-1 interrompe la striscia di tre vittorie consecutive, ma il vantaggio sulla penultima posizione resta ampio: +9 proprio sul Digione, agganciato dal Nimes a 15 punti.

RISULTATI E CLASSIFICHE