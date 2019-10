Ligue 1: il Lilla travolge 3-0 il Bordeaux e sale al terzo posto  

FRANCIA

Il sabato dell’undicesima giornata di Ligue 1 proietta il Lilla al terzo posto in classifica dopo avere battuto in casa il Bordeaux grazie ai gol di André, il rigore di Yazici e la rete nel finale di Remy. Reims e Angers fanno entrambe 0-0, rispettivamente contro Nimes e Montpellier, e consentono così ai vicecampioni di Francia di salire in graduatoria. Il Brest supera 2-0 il Digione ed è quinto. Rudi Garcia trova la prima vittoria sulla panchina del Lione. Strasburgo-Nizza 1-0.

Il Lilla schiaccia il Bordeaux con un netto 3-0. I vicecampioni di Francia uscenti vanno in gol al 22’ con un piattone destro dal limite di Benjamin André, che sfrutta un incredibile incertezza di Pablo e Benito; il raddoppio arriva al 62’ con il rigore con il quale Yazici spiazza il portiere Costil, dopo che Koscielny aveva sgambettato Celik. In pieno recupero Remy sigla il tris al termine di una sua azione personale. Con questa vittoria il Lilla sale al terzo posto.

Questo è dovuto anche allo stop abbastanza sorprendente del Reims in casa contro il Nimes, terzultimo in classifica; gli uomini di Guion non riescono ad andare lo 0-0 nonostante un dominio assoluto e diverse occasioni create e vengono così agganciati dai Mastini. Con lo stesso risultato finisce Montpellier-Angers. Questo pareggio, oltre che dal Lilla, viene sfruttato anche dal Brest, che vince 2-0 in casa contro il Digione e sorpassa in classifica proprio il Montpellier e il Bordeaux, piazzandosi in quinta posizione. Un uno-due ravvicinatissimo consente al Brest di sfondare il muro del Digione, battuto 2-0; decidono la sfida le reti di Lasne (grande sinistro al volo dalla distanza al 49’) e di Baine (colpo di testa preciso al 52’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo). Dopo essere rimasto a bocca asciutta nell’opaco 0-0 contro il Digione, al suo debutto sulla panchina del Lione, e dopo avere perso a Lisbona contro il Benfica in Champions League, Rudi Garcia trova il primo successo nella sua nuova avventura con il 2-0 sul Metz. Depay sblocca il punteggio al 28’ con una bella azione personale che viene conclusa con un diagonale destro sul secondo palo che piega la mano destra a Oukidja; Cabit atterra Tousart al 33’ e Dembélé trasforma il rigore concesso successivamente. Lo Strasburgo piega di misura il Nizza 1-0: il gol partita viene firmato da Thomasson al 23’ grazie a un tocco sottomisura sulla sponda aerea di Mothiba. Gli ospiti rimangono in dieci uomini al 56’ per il doppio giallo rimediato da Racine nel giro di pochi minuti.