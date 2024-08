Ligue 1: Greenwood show, il Marsiglia di De Zerbi parte con un 5-1

FRANCIA

L’ex allenatore del Brighton comincia la sua avventura in Francia travolgendo il Brest grazie alle doppiette dell’ex United e di Luis Henrique

Parte alla grande l’avventura di De Zerbi sulla panchina del Marsiglia: nella prima giornata di Ligue 1 l'OM ha strapazzato 5-1 il Brest in trasferta. A trascinare la squadra dell’ex tecnico del Brighton ci pensano l’ex United Mason Greenwood e l’esterno brasiliano Luis Henrique (entrambi autori di una doppietta), oltre al neoacquisto Wahi. Inutile, per gli uomini di Eric Roy, la rete in chiusura di primo tempo di Camara.

BREST-MARSIGLIA 1-5

Inizio migliore non poteva capitare al nuovo Marsiglia di De Zerbi, che apre la sua Ligue 1 travolgendo in trasferta 5-1 il Brest. Dopo tre minuti gli ospiti sono già avanti 1-0, grazie al gol del neoacquisto (tra le polemiche) Mason Greenwood su assist di Harit. Gli uomini di Eric Roy hanno subito la chance di riportare il match in equilibrio, ma al 9’ Del Castillo sbaglia dagli undici metri e viene ipnotizzato da Rulli. L’OM ne approfitta, e al 26’ trova il raddoppio: è ancora Harit ad inventare, ma il 2-0 viene spinto in rete dall’esterno brasiliano Luis Henrique. Cinque minuti più tardi gli Olimpici calano il tris, con Greenwood che firma la sua doppietta personale su calcio di rigore per il 3-0 (e un esordio da sogno). In chiusura di primo tempo, al 51’, i padroni di casa accorciano le distanze con il gol di Camara, ma il calvario dei biancorossi non è finito. Bastano infatti altri tre minuti dopo il rientro in campo nella ripresa a Luis Henrique per pareggiare i conti con Greenwood, realizzare la sua personale doppietta e siglare il 4-1. Gli uomini di De Zerbi sono un fiume in piena e al 69’ trovano anche il 5-1: altro giro e altro calcio di rigore, questa volta trasformato dall’altro neoacquisto Elye Wahi. Nel finale la squadra di Roy prova con orgoglio a rendere il passivo meno pesante, ma l’incontro termina con quattro reti di scarto. Il Marsiglia inizia la stagione con tre punti e cinque gol segnati, male invece il Brest.