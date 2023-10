Ligue 1, Domenech contro Gattuso e Grosso: "Weekend sfortunato per gli italiani..."

FRANCIA

L'ex ct della Francia punta il dito contro i nuovi tecnici italiani di Marsiglia e Lione criticandone la scelta

© Getty Images Raymond Domenech ha sempre il dente avvelenato con l'Italia e non perde occasione per pungere gli azzurri. Soprattutto quando la questione tocca alcuni dei protagonisti del Mondiale 2006 come Rino Gattuso e Fabio Grosso, nuovi tecnici di Marsiglia e Lione finiti di recente proprio nel mirino dell'ex ct della Francia. "Saranno contenti i tifosi marsigliesi di poter rilanciare un allenatore che non ha avuto grandi risultati finora - ha dichiarato l'ex guida dei Bleus su EquipeTv puntando il dito contro l'ex allenatore del Valencia -. Buona fortuna". "

Do sempre il benvenuto agli allenatori che vengono da noi, che siano italiani o altro, ma mi chiedo anche se non valga la pena di prendere un francese, visto il percorso di chi è stato scelto - ha aggiunto Domenech commentando la sconfitta col Monaco arrivata solo dopo due giorni e mezzo di lavoro di Gattuso -. Spero comunque che il Marsiglia faccia una bella stagione".

Ma Gattuso non è l'unico "azzurro" con cui l'ex ct francese se l'è presa con una certa ironia e battute al veleno confermando un certo astio nei confronti degli ex campioni del Mondo 2006. "Weekend sfortunato per gli allenatori italiani: dopo Gattuso con il Marsiglia, Grosso perde a Reims. Ma le primizie per far bene ci sono...", ha scritto dopo la seconda sconfitta incassata dall'ex terzino azzurro sul suo profilo "X" Domenech, che è anche il capo del sindacato degli allenatori in Francia e dovrebbe difendere tutta la categoria.