Ligue 1: crollo del Psg a Monaco, doppietta di Ben Yedder e 3-0

FRANCIA

Quarta sconfitta consecutiva in trasferta per i parigini, che sembrano in caduta libera dopo il flop in Champions

Altra pesante crollo in Ligue 1 per il Psg, che pare non avere ancora smaltito le scorie dalla fuoriuscita dalla Champions agli ottavi di finale: a trionfare, questa volta, è il Monaco: addirittura per 3-0. Il primo tempo dello Stade Louis II si chiude con i padroni casa avanti nel punteggio grazie al (quasi) colpo di tacco di Ben Yedder al 25’. Volland sigla il raddoppio al 62’, mentre l’autore dell’1-0 firma la doppietta su rigore all’84’. Getty Images

Passi per i rassicuranti 15 punti di vantaggio sul secondo posto che aveva prima di questa 29esima giornata di campionato, che in ogni caso non mettono minimamente in discussione la conquista di questa Ligue 1. Ma il Psg sembra proprio che stia concludendo questa stagione in maniera molto svogliata, non avendo più sostanzialmente più obiettivi da raggiungere, senza la competitività della Champions e senza qualcuno che lo talloni in vetta alla classifica. Così, il pesante 3-0 subìto a Monaco vale il quarto ko di fila in trasferta in gare ufficiali. E di certo, solo l’assenza di Messi non può bastare per spiegare questo crollo poco incoraggiante.

Grandissima occasione da gol divorata dai padroni di casa al 10’: Paredes commette una sciocchezza colossale e regala la sfera a Lucas, che si lancia in area e, dopo aver saltato tutti e messo a sedere Donnarumma, calcia clamorosamente fuori. Il meritato vantaggio dei monegaschi arriva comunque al 25’: Ben Yedder tocca di esterno sinistro al volo su cross teso dalla destra di Fofana e la mette là dove l’ex portiere del Milan non può proprio arrivare. Nubel devia in corner l’insidioso tiro-cross di Hakimi allo scadere del primo tempo. Nella ripresa le dinamiche non cambiano più di tanto. Per quanto Badiashile salvi tutto su Mbappé a inizio secondo tempo, il naufragio dei parigini è dietro l’angolo: prima Volland raddoppia in contropiede al 68’ in contropiede, poi Ben Yedder trasforma il rigore del definitivo tris a 6’ dalla fine (fallo di Kimpembe sullo stesso Volland). Disastro totale per Pochettino, la cui panchina potrebbe già essere messa a rischio in questa sosta per le Nazionali.