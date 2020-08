Ligue 1, colpi esterni per Monaco, Lilla e Bordeaux. Ok anche Nantes (in nove) e St. Etienne

FRANCIA

Il primo successo di Monaco, Lilla e Bordeaux nella Ligue 1 2020/21 arriva alla seconda giornata, in trasferta. Badiashile decisivo nell’1-0 sul Metz dei monegaschi (in dieci nel secondo tempo per il rosso a Fofana), Bamba regala ai Mastini il successo sul Reims, Maja e Basic permettono ai Girondini di battere 2-0 l’Angers. Vittorie in casa per Nantes, 2-1 contro il Nimes nonostante due espulsioni, e St. Etienne, 2-0 sul Lorient.

METZ-MONACO 0-1

La prima vittoria della stagione per i monegaschi arriva nonostante mille sofferenze, e con la sensazione che a Niko Kovac serva ancora un po’ di tempo perché le sue idee siano assorbite appieno dai calciatori a sua disposizione. Gli ospiti soffrono anche l’infortunio nelle prime battute di un giocatore importante come Golovin, ma riescono a concretizzare al 22’ l’unica vera occasione del primo tempo, con Benoit Badiashile che approfitta di un rinvio impreciso di Nguette sugli sviluppi di un calcio di punizione per scaricare un sinistro imparabile per Oukidja. Più che cercare il raddoppio, però, il Monaco preferisce difendere l’1-0, una scelta che diventa necessità a inizio secondo tempo, quando Youssuf Fofana, già ammonito nella prima frazione, interviene duramente su Angban: l’arbitro Stinat non può far altro che punirlo con il secondo cartellino giallo. I granata si rianimano e spingono per il pari: le occasioni più pericolose arrivano al 60’ con Centonze, che colpisce l’incrocio dei pali complice la deviazione provvidenziale di Lecomte, e all’80’ con Pajot, che svetta a centro area a colpo sicuro ma trova ancora l’opposizione del portiere monegasco. Nonostante il lungo recupero, il Metz non riesce ad agguantare il pareggio: festeggia il Monaco, al primo successo ufficiale nell’era Kovac.

REIMS-LILLA 0-1

Ritmi bassi e poche emozioni allo stadio ‘Auguste-Dalaune’, dove il Lilla riesce comunque ad ottenere un’importante prima vittoria in campionato grazie a una fiammata di Jonathan Bamba al 32’. L’attaccante classe 1996 è bravo a freddare Rajkovic con una conclusione precisa dal limite dell’area che passa tra la manona del portiere serbo e il palo interno per l’1-0. Il Reims, però, è tutt’altro che remissivo: lo dimostra l’azione che al 51’ varrebbe il gol del pareggio da parte di El Bilal Touré, una rete però annullata dalla direttrice di gara Stephanie Frappart per un fuorigioco di Kutesa, autore del passaggio decisivo. Un'altra occasione importante, dopo una tanto costante quanto inconcludente pressione nella ripresa, è rappresentata dal colpo di testa di Fraser Hornby all’87’, che passa di poco sopra la traversa. I padroni di casa, però, esauriscono le energie negli ultimi minuti e rischiano di subire il raddoppio, con Timothy Weah che arriva davanti a Rajkovic in un paio di occasioni, mostrando però poca freddezza sotto porta. Gli errori del figlio d'arte non pregiudicano comunque la conquista dei tre punti: il Lilla può guardare alla sosta con rinnovato ottimismo pur dando l’impressione di dover sistemare ancora qualcosa a livello di gioco.

ANGERS-BORDEAUX 0-2

Dopo aver strappato un pareggio in dieci uomini nella prima di campionato contro il Nantes, il Bordeaux di Jean-Louis Gasset conquista in modo convincente la prima vittoria stagionale approfittando di un’accelerata decisiva a metà primo tempo e chiudendo gli spazi nella ripresa agli avversari, che rallentano subito dopo la vittoria della scorsa settimana a Digione. La rete del vantaggio arriva al 25’ quando, sugli sviluppi di un corner, la sponda di Koscielny è efficace perché Josh Maja possa semplicemente spingere il pallone in rete. L’Angers subisce il colpo e va definitivamente al tappeto nemmeno due minuti dopo: Hwuang Ui-Jo resiste a una carica sulla tre quarti e serve in profondità Basic, che si ritrova da solo davanti al portiere avversario e non sbaglia. Nella ripresa i Girondini sono bravi a controllare ogni tentativo dei padroni di casa, che non riescono ad affondare il colpo e non recano mai particolari problemi a Costil. Fa festa quindi il Bordeaux, unica squadra a non aver subito ancora un gol tra quelle che sono scese in campo due volte.

NANTES-NIMES 2-1

Archiviato il deludente esordio contro il Bordeaux, in cui non sono riusciti a vincere nonostante 70 minuti di superiorità numerica, i bretoni allenati da Christian Gourcuff conquistano una vittoria tanto bella quanto sofferta contro una squadra che nella prima giornata aveva letteralmente dominato il Brest e che stavolta, invece, non è capace di sfruttare oltre mezz’ora di superiorità numerica, diventata doppia negli ultimi minuti. Il Nantes mette in chiaro le cose già nel primo tempo: al 12’ è 1-0 grazie a un bel colpo di testa di Girotto su calcio d’angolo calciato da Marcus Coco, e al 27’ Louza trasforma con freddezza un calcio di rigore assegnato per uno sgambetto di Landre sul brasiliano Fabio. L’autore del raddoppio, però, si rende protagonista di un episodio negativo che lascia i compagni di squadra in inferiorità al 47’: troppo pericolosa la sua scivolata su Deaux, l’arbitro El Hadj consulta il Var e decide per il rosso diretto. Il Nimes ci crede e accorcia le distanze con Ferhat: è suo, al 57’, il gran tiro che sbatte sulla parte interna della traversa prima di superare la linea di porta per l’1-2. Gli ospiti le provano tutte e il Nantes è costretto a difendersi, talvolta anche oltre le regole, tanto da essere costretto a giocare in nove gli ultimi 4 minuti più recupero per il secondo giallo a Fabio, colpevole di un intervento scorretto ai danni di Ferhat. Non basta, però, perché il risultato cambi: per il Nantes è la prima vittoria in questo campionato. Delusione per il Nimes, che manca invece l’aggancio alla testa della classifica occupata dal Nizza.

ST. ETIENNE-LORIENT 2-0

Esordio stagionale vincente per il St. Etienne, costretto a saltare la prima giornata contro il Marsiglia per le positività al Covid-19 di quattro giocatori avversari. Contro il Lorient, reduce dalla vittoria in rimonta contro lo Strasburgo, la squadra di Claude Puel dimostra grande personalità, conquistando meritatamente i tre punti. I padroni di casa passano in vantaggio al 16’: è splendido il gol di Romain Hamouma, che si libera di un avversario al limite dell’area e supera Nardi con un gran sinistro a giro. Il veterano dei Verdi è scatenato e si ripete in apertura di secondo tempo: è il 51’, infatti, quando riceve palla da Nordin e stavolta beffa con il destro il portiere avversario. A differenza del match della scorsa settimana, il Lorient non riesce neanche ad entrare in partita e il St. Etienne veleggia sicuro verso il triplice fischio dell’arbitro Batta senza correre particolari rischi. Le due squadre sono quindi appaiate a quota tre in classifica. I Verdi, però, si sono dimostrati superiori: le premesse sembrano quelle giuste per un campionato diverso da quello dello scorso anno in cui, allo stop del campionato per la pandemia, il Saint Etienne dovette accontentarsi di un deludente diciassettesimo posto, lontanissimo da quella zona Europa che, quest’anno, è l’obiettivo principale.