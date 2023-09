Ligue 1: para Donnarumma, palo di Mbappé: Psg fermato sullo 0-0

LIGUE 1

I parigini vengono fermati dal Clermont Foot, fanalino di coda del campionato francese

© Getty Images Risultato a sorpresa nella settima giornata di Ligue 1: Il Clermont Foot, fanalino di coda, ferma sullo 0-0 i campioni in carica del Paris Saint-Germain. Dopo i tentativi di Dembélé nel primo tempo, Donnarumma salva i suoi in avvio di secondo tempo, poi Mbappé colpisce il palo in ripartenza al 53’. Salgono così a due punti i padroni di casa, mentre la formazione di Luis Enrique si trova ora a dodici, a -1 dalla vetta occupata dal Brest.

Niente da fare per il Paris Saint-Germain: la sfida dello Stade Montpied contro il Clermont Foot termina 0-0. Luis Enrique può contare dal 1’ sul recuperato Mbappé, presente nel tridente con Kolo Muani e Dembélé. I padroni di casa, invece, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, si affidano alla coppia offensiva formata da Cham-Saracevic e Nicholson. La prima frazione di gioco diventa ben presto una sfida tra gli ospiti e il portiere Diaw, che respinge soprattutto i tentativi dell’esterno ex Barcellona fino al duplice fischio. In avvio di ripresa è il Clermont a rendersi pericoloso, impegnando severamente Donnarumma con Nicholson, Magnin e Konaté, che non riescono però a superare il portiere della Nazionale italiana. La reazione dei parigini è repentina e porta la firma di Mbappé, che conclude però un contropiede ben gestito sul palo al 53'. Spingono gli ospiti, ma il punteggio non cambia fino al fischio finale: PSG che sale così a dodici punti in classifica, mancando la possibilità di tornare in vetta e restando a meno uno dal Brest, mentre i padroni di casa trovano il secondo pareggio stagionale e restano nelle retrovie.