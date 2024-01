Liga: il Barcellona piega l’Osasuna di misura, Depay regala i tre punti all’Atletico

SPAGNA

Basta la rete di Vitor Roque ai Blaugrana per trionfare 1-0, Simeone la vince al 90’ contro il Rayo Vallecano con il 2-1 dell’olandese

© Getty Images Nella ventesima giornata di Liga si rialza il Barcellona, che riesce a trionfare di misura per 1-0 sull’Osasuna. Alla squadra di Xavi basta la rete di Vitor Roque al 63’ per portare a casa i tre punti. L’Atletico Madrid risponde immediatamente e aggancia subito i Blaugrana, grazie al successo per 2-1 sul Rayo Vallecano. Garcia (42’) risponde al vantaggio di Reinildo (35’), poi Depay al 90’ regala il trionfo ai Colchoneros.

BARCELLONA-OSASUNA 1-0

I catalani arrivano a questo appuntamento con parecchie assenze per infortunio (ancora titolare il classe 2007 Cubarsí al centro della difesa) e sono costretti ad aggiungere Ferran Torres alla lista dopo sette minuti, con Fermín Lopez che prende il suo posto. La prima chance dell'incontro capita a Lewandowski, che di testa gira largo un cross da calcio di punizione, dopodiché i padroni di casa riescono a rendersi pericolosi nel finale della prima frazione con Koundé, che gira alto sugli sviluppi di un corner. Budimir e Garcia firmano la risposta dell’Osasuna a cavallo tra i due tempi, ma la grande chance capita all'ora di gioco a Gündogan, con una deviazione aerea da pochi passi che non trova incredibilmente la porta.

Al 63’ arriva il vantaggio del Barcellona e lo firma il nuovo arrivato Vitor Roque, bravo dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo ad anticipare di testa Aitor Fernandez sul delizioso cross d'esterno destro di Cancelo. Il brasiliano causa cinque minuti dopo anche l'espulsione di Unai Garcia, che già ammonito trattiene l'avversario e lascia i suoi in dieci. Yamal cestina una ghiotta occasione per il raddoppio, ma al 76’ è la squadra Arrasate a sfiorare clamorosamente il pareggio con il palo colpito da Raúl Garcia con un destro a incrociare. I padroni di casa vanno in difficoltà ed Inaki Pena salva pochi secondi dopo sulla conclusione dalla distanza di Moncayola. Nel finale c'è tempo per una rete annullata per fuorigioco al bomber polacco, ma il punteggio non cambia. Con questa vittoria i blaugrana salgono a quota 47 punti in classifica, mentre la formazione di Pamplona resta a ventisei.

ATLETICO MADRID-RAYO VALLECANO 2-1

Successo allo scadere per l’Atletico Madrid, che piega 2-1 il Rayo Vallecano. Simeone tiene in panchina Griezmann e De Paul, lanciando Depay dal primo minuto. I Colchoneros con il passare dei minuti aumentano l’intensità, e al 35’ stappano la partita su situazione di palla inattiva: cross di Riquelme e incornata vincente sul secondo palo di Reinildo. La reazione degli ospiti è piuttosto immediata, perché al 42’ Alvaro Garcia gela il Civitas con un gran sinistro dal limite dell’area. Il primo tempo si chiude in parità, sul punteggio di 1-1. In avvio di ripresa l’Atletico cambia pelle, inserendo Griezmann e altri tre giocatori offensivi. La squadra di Rodriguez si rende molto pericolosa dopo l’ora di gioco, con un paio di azioni che impensieriscono e non poco Oblak. All’81’ i padroni di casa trovano apparentemente il gol partita con Depay, ma la rete dell’olandese viene annullata dopo il controllo del Var per un fuorigioco millimetrico. L’attaccante olandese deve però soltanto rimandare la sua gioia, perché al 90’ regala i tre punti a Simeone con la zampata di rapina sull’assist di Griezmann. Vince l’Atletico 2-1 e sale a quota 47 punti, rispondendo subito al Barcellona e agganciandolo al terzo posto. Fermo a quota 24 il Rayo Vallecano, al tredicesimo posto in classifica.