Lewandowski e Neymar si uniscono ai personaggi di Naruto Shippuden per eFootball

Konami ha annunciato un’inedita collaborazione a tempo limitato tra eFootball e la serie anime di fama mondiale NARUTO SHIPPUDEN. Al centro, coppie di giocatori speciali, tra cui Naruto Uzumaki × Neymar Jr. e Sasuke Uchiha × Takefusa Kubo, a fondere anime e calcio in un unico mondo. Per celebrare la collaborazione con NARUTO SHIPPUDEN, è disponibile un esclusivo trailer in cui superstar del calcio mondiale come Neymar Jr. e Robert Lewandowski si uniscono ai personaggi di NARUTO SHIPPUDEN.