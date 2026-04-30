Lewandowski e Neymar si uniscono ai personaggi di Naruto Shippuden per eFootball
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Konami ha annunciato un’inedita collaborazione a tempo limitato tra eFootball e la serie anime di fama mondiale NARUTO SHIPPUDEN. Al centro, coppie di giocatori speciali, tra cui Naruto Uzumaki × Neymar Jr. e Sasuke Uchiha × Takefusa Kubo, a fondere anime e calcio in un unico mondo. Per celebrare la collaborazione con NARUTO SHIPPUDEN, è disponibile un esclusivo trailer in cui superstar del calcio mondiale come Neymar Jr. e Robert Lewandowski si uniscono ai personaggi di NARUTO SHIPPUDEN.
Durante la campagna, attiva dal 30 aprile al 14 maggio 2026, i giocatori potranno partecipare ad esclusivi eventi in-game per ottenere gratuitamente personaggi e oggetti speciali. Saranno inoltre disponibili ulteriori contenuti a tema ispirati a NARUTO SHIPPUDEN, tra cui decorazioni e coreografie per lo stadio.
Eseguite potenti attacchi ispirati alle iconiche tecniche ninja
Le carte della collaborazione Naruto Uzumaki × Neymar Jr. e Sasuke Uchiha × Takefusa Kubo attivano effetti visivi unici durante i tiri spettacolari, ricreando le tecniche ninja più famose della serie, tra cui Arte del Vento: Rasenshuriken e Chidori. Inoltre, segnando un gol si attivano esultanze speciali esclusive della collaborazione.
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