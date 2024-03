Liga: Vinicius show, poker del Real Madrid all’Osasuna

SPAGNA

I blancos vincono in trasferta 4-2 grazie alla doppietta del brasiliano e le reti di Carvajal e Brahim Diaz, volando a +10 sul Girona

© Getty Images Vittoria netta del Real Madrid, che si aggiudica la sfida in casa dell’Osasuna per 4-2 ed allunga momentaneamente a +10 sul Girona. Le reti del match valido per le ventinovesima giornata di Liga sono firmate da Vinicius (che sblocca la sfida al 4’ con un diagonale destro e si ripete al 64’ con un delizioso gol di esterno), Carvajal e Brahim Diaz. Dell’ex Crotone Budimir la rete del momentaneo pareggio. Maiorca-Granada termina 1-0.

OSASUNA-REAL MADRID 2-4

Bastano meno di quattro minuti alla capolista per andare in vantaggio con il destro di Vinicius, che approfitta di un errore di Catena. Budimir riporta immediatamente la sfida in parità, mettendo in rete il suggerimento di Herrando dalla destra, ma al 18’ gli ospiti passano nuovamente con Carvajal, che chiude una bellissima azione costruita da Brahim e Valverde con l'esterno. Il centrocampista dell’Uruguay assiste nuovamente all'ora di gioco il perfetto inserimento del trequartista ex Milan, che cala il tris con un preciso destro. Tre minuti e Vinicius (diffidato e nel frattempo ammonito) firma il poker con una deliziosa azione chiusa con un esterno destro sul secondo palo. Il Real sfiora più volte il quinto gol ma è la formazione di Pamplona a siglare il definitivo 4-2 con Munoz, che al 91’ buca Lunin sotto le gambe. Allo scadere arriva anche una clamorosa traversa da centrocampo di Güler. Il successo proietta la squadra di Ancelotti a quota 72 punti, il doppio dell'Osasuna.

MAIORCA-GRANADA 1-0

Una rete al minuto 85 di Raìllo consegna i tre punti al Maiorca e condanna sempre di più gli ospiti, a -10 dalla zona salvezza. Muriqi, Rodriguez e l'ex Torino Radonjic firmano le principali occasioni dei padroni di casa prima del sigillo sugli sviluppi di un corner del capitano (arrivato poco dopo una grande occasione avversaria capitata ad Areso e neutralizzata da Rajkovic).

RISULTATI E CLASSIFICHE