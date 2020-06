Liga: vince ancora l’Atletico Madrid, Getafe fermato a Valladolid

SPAGNA

Importante vittoria in chiave Champions per l’Atletico Madrid, che batte 1-0 il Levante e si porta al terzo posto superando il Siviglia. L’autogol di Bruno Gonzalez al 15’ decide un match dominato dai Colchoneros al di là del punteggio finale. Nell’altra partita mezzo passo falso del Getafe: l’1-1 a Valladolid matura nel finale del primo tempo, con vantaggio ospite di Mata al 41’ e pareggio su rigore di Unal oltre il 45’.

Terza vittoria nelle ultime tre partite per l'Atletico Madrid che continua la sua corsa al terzo posto battendo di misura il Levante, un risultato che avrebbe potuto anche essere più ampio visto il gran numero di occasioni create dagli uomini di Diego Simeone. I Colchoneros partono fortissimo e passano al 15’: sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla tre quarti, Marcus Llorente si smarca in area e prova a servire al centro Diego Costa, la difesa di casa pasticcia e Bruno Gonzalez infila la propria porta nel tentativo di anticipare il bomber ex Chelsea. La squadra allenata da Diego Simeone resta stabilmente nell’area avversaria e va più volte vicina al gol, nel primo tempo ancora con Diego Costa e nel secondo con Joao Felix e Thomas, che spaventano Aitor Fernandez in un paio di occasioni. Il portiere delle Granotes è però bravissimo a mantenere in partita i suoi fino alla fine, quando le gambe dei giocatori dell’Atletico vengono appesantite dalla stanchezza e i padroni di casa tentano il tutto per tutto: l’occasione buona ce l’ha Borja Mayoral all’85’, ma il suo tiro finisce di poco fuori. Al triplice fischio festeggia l’Atletico, che va a 55 punti e supera il Siviglia al terzo posto, staccandolo di due punti. Resta nella pancia della classifica il Levante, undicesimo a quota 38.

La ripresa non porta bene al Getafe, che dopo lo stop raccoglie a Valladolid il terzo pareggio in quattro partite e rallenta la sua corsa alla zona Champions League. La squadra allenata da José Bordalas concretizza un ottimo primo tempo passando in vantaggio al 41’, quando Jaime Mata raccoglie un pallone vagante in area e trova l’angolino giusto alle spalle di Masip, ma l’entusiasmo per l'1-0 dura pochissimo. Nel recupero, infatti, Djené commette fallo in area su Enes Unal e lo stesso turco trasforma spiazzando Soria. Nella ripresa gli ospiti si avvicinano al gol ancora con Mata, che colpisce una traversa al 50’, ma sono i biancoviola a sfiorare la vittoria nel finale, con Soria bravissimo a spegnere un paio di pericolose chance create ancora da Unal. Per il Getafe è un’occasione persa: restano 4, infatti, i punti di ritardo dal Siviglia, che ha pareggiato lunedì e attualmente occupa il quarto posto. Gli Azulones, a quota 49, devono inoltre guardarsi dall’assalto di Villarreal, Real Sociedad e Valencia in una corsa all’Europa ancora tutta da decidere. Punto importante in chiave salvezza per il Valladolid, che aggancia momentaneamente il Betis al quattordicesimo posto con 34 punti.

