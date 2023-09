Liga: tonfo dell’Atletico Madrid in casa del Valencia, il Bilbao piega il Cadice

SPAGNA

I Colchoneros travolti per 3-0 al Mestalla, stesso risultato nel successo casalingo dell’Athletic sul Cadice

© Getty Images Quinta giornata di Liga: crollo dell’Atletico Madrid, sconfitto per 3-0 in casa del Valencia. L’eroe del Mestalla è Hugo Duro, autore di una doppietta (5’, 34’). Colchoneros quasi mai in partita, con Moreno che chiude i conti con un gran gol al 54’. Con lo stesso risultato l’Athletic Bilbao si impone tra le mura casalinghe contro il Cadice: i baschi passano grazie a Guruzeta (66’), Villalibre (68’) e il solito Inaki Williams (90’).

VALENCIA – ATLETICO MADRID 3-0

Tonfo dell’Atletico Madrid, sconfitto al Mestalla per 3-0 dal Valencia. Dopo cinque minuti i padroni di casa vanno già avanti, con la zampata di Hugo Duro che anticipa tutti sul primo palo e fa 1-0. La squadra di Simeone non si scuote dopo lo svantaggio, e poco dopo la mezzora subisce anche il secondo gol: è ancora Hugo Duro, servito in profondità, a mettere a sedere il difensore avversario e batte per la seconda volta Oblak. Colchoneros che non riescono a ripartire dopo i due gol di scarto, con le due squadre che rientrano negli spogliatoi sul 2-0. Nella ripresa è tutt’altro Atletico, ma al 54’ il Valencia segna il terzo: gran destro di Javier Guerra Moreno dal limite dell’area, con l’estremo difensore dell’Atletico fermo ad osservare il pallone insaccarsi. Gli ospiti accusano il colpo, con l’inerzia dell’incontro che si spegne sempre di più. Vince il Valencia 3-0 che sale a 9 punti e scavalca proprio l’Atletico, fermo a 7.

ATHLETIC BILBAO – CADICE 3-0

Larga vittoria casalinga per l’Athletic Bilbao, che strapazza 3-0 il Cadice. Nel primo tempo la squadra di Valverde domina in lungo e in largo, gestendo il possesso del pallone e costruendo svariate occasioni da rete. L’estremo difensore degli ospiti Ledesma tiene a galla i suoi, con la prima frazione di gioco che si conclude a reti bianche, sullo 0-0. Nella ripresa i padroni di casa passano, poco dopo l’ora di gioco: al 66’ Guruzeta insacca di testa, sul cross di de Marcos preciso dalla destra. Due minuti più tardi arriva anche il raddoppio, con il subentrato Villalibre che sigla un gol simile a quello precedente, ma dopo un batti e ribatti in area. Il Cadice è praticamente al tappeto, e al 90’ Inaki Williams cala il tris, proprio su invenzione di Villalibre. Finisce 3-0, con l’Athletic Bilbao che sale a 10 punti in classifica, tre in più rispetto a quelli del Cadice, fermo a quota 7.