Liga: Real a -1 dal Barcellona, Real Sociedad ko, il Siviglia non va oltre il pari

Sorride il Barcellona che resta da solo in testa alla classifica della Liga, il Real Madrid però è solo a -1. La squadra di Zidane vince facile 5-0 in casa con il Leganes, gol di Rodrygo, Kroos e Jovic, più i rigori di Sergio Ramos e Benzema, piazzandosi da sola al secondo posto. Dietro la Real Sociedad perde 2-1 contro il Levante e manca l’aggancio alla vetta, obiettivo fallito anche dal Siviglia che fa 1-1 contro il Valencia.

REAL SOCIEDAD-LEVANTE 1-2

La Real Sociedad si fa sorprendere in casa dal Levante e così deve rinunciare al sogno di essere in vetta alla classifica della Liga insieme al Barcellona di Messi e Valverde. I baschi infatti iniziano male la gara nel primo tempo, subendo un doppio svantaggio: al 24’ palla persa in uscita dalla Real, il Levante va subito in verticale con una bella azione rapida, tutta tocchi rapidi e palla a terra, conclusa dal tocco sotto di Bardhi. Al 40’, poi, ancora Bardhi è pericoloso colpendo la traversa da fuori, pallone che torna in campo e viene ribadito in rete da Borja Majoral. Baschi che riaprono subito la sfida in avvio di ripresa, quando al 48’ Willian Jose si gira veloce in area e dimezza lo svantaggio. Padroni di casa che protestano per un rigore non concesso anche dopo revisione al VAR e scheggiano il palo esterno con Portu, senza riuscire a trovare nemmeno il pari.

VALENCIA-SIVIGLIA 1-1

Siviglia che perde l’occasione di avvicinare le zone altissime della classifica e si fa rimontare nel finale dal Valencia. Lee si fa vedere per i padroni di casa, poi nel terzo minuto di recupero della prima frazione ospiti che passano. Sul cross all’indietro di Fernando è Ocampos a bucare la porta valenciana. Nella ripresa Maxi Gomez va vicino al pari, Vallejo si vede annullare una rete per fuorigioco, all’81’ però sulla solita punizione pennellata di Parejo Sobrino stacca di testa e infila all’angolo il gol del definitivo pari.



ATHLETIC BILBAO-ESPANYOL 3-0

Tris casalingo per l’Athletic che batte l’Espanyol e risale la classifica avvicinandosi alle posizioni europee. Grande protagonista dell’avvio di partita è Muniain che in meno di 20 minuti sigla una doppietta che indirizza la sfida: al 4’ su un pallone vagante in area trova la traiettoria vincente per infilare sul secondo palo, al 17’ poi spedisce sotto l’incrocio da fuori area dopo un angolo respinto. Ospiti che si fanno notare con Bonilla, ma che nella ripresa non riescono ad accorciare le distanze. Gara che si chiude al 79’ quando Victor Gomez infila il pallone nella propria porta.



BETIS-CELTA VIGO 2-1

Il Betis passa nel recupero in casa contro il Celta Vigo e conquista una vittoria preziosa per cercare di allontanarsi dalle zone più traballanti della classifica. Biancoverdi avanti dopo 8 minuti con il destro in corsa in area di Emerson, ma che si fanno raggiungere al 70’ dal rigore realizzato da Iago Aspas. Betis che trova la rete decisiva al 91’ con il sinistro in area di Fekir che sbilanciato riesce comunque a trovare l’angolo giusto.



REAL MADRID-LEGANES 5-0

Partita a senso unico per il Real Madrid che al Bernabeu non lascia scampo al Leganes e torna con forza a ridosso del primo posto in classifica occupato dal Barcellona. La squadra di Zidane smuove il punteggio già al 7’ che sulla sponda intelligente di Benzema deve solo allungare il pallone in porta. L’attaccante francese è ancora uomo assist un minuto dopo quando mette in area e trova il tocco in inserimento di Kroos, palo interno e gol del raddoppio. Il tris del Real Madrid arriva già al 24’ con il rigore trasformato al secondo tentativo da Sergio Ramos. Benzema nella ripresa prima colpisce il palo, poi si toglie la soddisfazione della rete personale realizzando anche lui dal dischetto al 69’, prima che ad arrotondare ulteriormente il punteggio non arrivi nel recupero la rete di testa di Jovic su cross dalla destra di Carvajal.