Liga, Siviglia beffato da... Sergio Ramos: l'ex Real fa vincere il Barcellona

SPAGNA

I blaugrana vincono 1-0 e volano momentaneamente in testa. Decisivo in negativo l'ex capitano dei blancos

© Getty Images L’anticipo dell’ottava giornata di Liga 2023/24 tra Barcellona e Siviglia termina con il risultato di 1-0: decide l'autorete di Sergio Ramos, che tocca nella propria porta una sponda aerea di Lamine Yamal al minuto 76. Nel primo tempo traversa colpita da João Felix, poi il muro difensivo ospite regge alla spinta catalana fino allo sfortunato episodio. I blaugrana salgono temporaneamente in cima alla classifica con 20 punti, andalusi a sette.

Un’autorete di Sergio Ramos, ex Real Madrid, regala la vetta della classifica al Barcellona. Dopo il turnover del turno infrasettimanale, Xavi si affida al tridente Yamal-Lewandowski-Felix, mentre gli andalusi si schierano con Lukebakio, Ocampos e Lamela davanti con l’intento di non dare riferimenti alla difesa avversaria. Impone subito il proprio ritmo la formazione di casa, che ci prova con un destro a giro dell'esterno ex Atletico ma Nyland risponde presente. Al 22' l'asse portoghese manda i blaugrana a centimetri dal vantaggio: bella giocata di Cancelo sulla destra, palla per João Felix che da pochi passi trova la traversa.

La prima grande chance degli ospiti è firmata invece da Ocampos, che alla mezz'ora controlla in area e colpisce a botta sicura col destro, ma Gavi salva sulla linea. Subito dopo Raphinha è costretto al cambio per un problema muscolare accusato dopo un tiro in allungo, entra Fermín al suo posto. Pochi secondi e il canterano ha subito la palla dell'1-0, ma calcia debolmente da pochi passi.

In avvio di secondo tempo Lewandowski viene murato in maniera provvidenziale da Juanlu, poi è Gavi a concludere alto in due occasioni. Al 74’ sfiora il vantaggio Rakitic, che raccoglie un bel cross di Lamela dalla destra e gira di testa, sfiorando di pochissimo il palo. Due minuti e si sblocca la partita: cross di Torres, sponda di Yamal e Sergio Ramos tocca nella propria porta.

Spinge la formazione di Mendilibar nel finale, ma è l’ex Real a doversi immolare per salvare il raddoppio sull’attaccante ex Bayern prima del fischio finale. Siviglia che resta così a sette punti, mentre il Barcellona sale temporaneamente in testa alla classifica con 20 lunghezze in attesa dell’incontro tra Girona e Real Madrid.