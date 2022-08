Liga: poker Real Madrid a Vigo, vincono anche Osasuna e Betis

Seconda vittoria in altrettante partite per il Real Madrid nell’avvio della Liga spagnola. I campioni di Spagna e d’Europa in carica travolgono 4-1 il Celta Vigo in trasferta grazie alle reti di Benzema e Modric nel primo tempo e Vinicius e Valverde nella ripresa. In mezzo l’inutile gol di Aspas. Nelle altre partite successi anche per Osasuna 2-0 sul Cadice e Betis Siviglia 2-1 in casa del Maiorca, entrambe a punteggio pieno col Real.