Casemiro saluta il Real Madrid, accordo trovato con lo United per 70 milioni

DALLA SPAGNA ALL'INGHILTERRA

Per i Red Devils un colpo da una Coppa di Spagna, tre campionati spagnoli, tre Supercoppe di Spagna, cinque Champions, tre Supercoppe e tre Mondiali per Club

Il Manchester United ha trovato l'accordo per l'arrivo di Casemiro dal Real Madrid. Il centrocampista potrebbe svolgere le visite mediche già domani per poi firmare un quadriennale con opzione per un altro anno da 18 milioni a stagione. Ai Blancos invece andranno 60 milioni di sterline (circa 70 milioni di euro). Dopo tre giorni di meditazione, studio e riflessione sulla proposta fatta dai dirigenti del club inglese a inizio settimana, il brasiliano ha dato il via libera per unirsi ai Red Devils.

Casemiro ha gà informato Ancelotti della sua decisione. Il tecnico dei blancos ha confermato la volontà del brasiliano: "Ho parlato con Casemiro. Vuole una nuova sfida. Comprendiamo la sua decisione. Gli ho parlato, non ho tentato di convincerlo perché la sua volontà è molto chiara. C'è una trattativa in corso, ma nulla di ufficiale", ha concluso Ancelotti.

Il brasiliano ha conquistato 18 titoli nelle sue 9 stagioni con il Real con cui ha ancora 3 anni di contratto, ma dopo l'ingaggio di Aurelien Tchouameni dal Monaco il suo posto è a rischio. Così quando il presidente madrileno Florentino Perez ha comunicato al 30enne che poteva scegliere se restare o andare via, Casemiro ha scelto la Premier League.

L'auspicio dello United è di chiudere l'operazione nel weekend per avere il giocatore ha disposizione già lunedì per la sfida con il Liverpool all'Old Trafford. Anche se Casemiro non è il profilo che il club inglese stava cercando, Erik Ten Hag sa che la sua esperienza e le sue conoscenze saranno preziose per la squadra e per il momento complicato che stanno attraversando. Per convincere il brasiliano ad affrontare questa sfida, infatti, è servito un ingaggio da top player, che fa di lui il terzo giocatore più pagato dei Red Devils dopo Cristiano Ronaldo e David De Gea.

Il mercato dello United non si chiuderà con Casemiro. Ten Hag ha chiesto 5 acquisti: il centrocampista l'ha trovato, ora vuole due attaccanti, un altro mediano e un secondo portiere per completare la rosa. Da non escludere l'addio di Cristiano Ronaldo, ormai più distrazione che bomber di una squadra bisognosa di successi. Quelli sul mercato con Casemiro sono arrivati. Ora mancano quelli sul campo.