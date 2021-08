Liga: poker del Real di Ancelotti nel segno di Benzema

SPAGNA

I blancos battono 4-1 l'Alaves all'esordio: decidono nella ripresa la doppietta del francese e le reti di Nacho e Vinicius Junior

Inizia con un travolgente successo il cammino in Liga del Real Madrid: i blancos, infatti, si impongono per 4-1 in casa dell'Alaves all'esordio. Dopo un primo tempo senza reti, la formazione di Ancelotti vince grazie alla doppietta di Benzema (48' e 62') e ai gol di Nacho (56’) e Vinicius Junior (92’); inutile il rigore segnato da Joselu al 65'. Pareggiano al debutto Betis e Espanyol, fermate rispettivamente da Maiorca (1-1) e Osasuna (0-0). Getty Images

ALAVES-REAL MADRID 1-4

Un buon secondo debutto per Ancelotti in Liga: il Real Madrid, infatti, soffre nel primo tempo ma dilaga nella ripresa, battendo 4-1 a domicilio l'Alaves. Nel primo tempo, la formazione di Calleja contiene i blancos e prova anche a far male con Pons e Rioja, che rispondono all'iniziale tentativo di Benzema. Proprio il francese, allora, scaccia via l'incubo di un mezzo passo falso già al debutto portando avanti i suoi ad inizio ripresa: al 48', il 33enne raccoglie infatti lo splendido colpo di tacco di Eden Hazard sul cross di Lucas Vazquez e, con un destro di prima intenzione, fulmina Pacheco. Otto minuti dopo, arriva il raddoppio: cross dalla sinistra di Modric e zampata sotto porta di Nacho, che insacca per il 2-0. Al 62', Benzema firma la sua personalissima doppietta con una ribattuta in area piccola dopo l'iniziale parata di Pacheco, firmando il 3-0. Due minuti dopo, però, Militao sbaglia il retropassaggio e lancia Guidetti, atterrato da Courtois: dal dischetto, Joselu spiazza il portiere belga e accorcia le distanze. Subito dopo l'1-3 incassato, Ancelotti inserisce Vinicius Junior al posto di Hazard. Col passare dei minuti l'Alaves tira i remi in barca e il Real ne approfitta per ristabilire i tre gol di distanza con il colpo di testa nel recupero di Vinicius Junior su assist di Alaba, al debutto ufficiale con la maglia dei blancos. Finisce così 4-1: Ancelotti e il suo Real mandano subito un chiaro messaggio alle dirette concorrenti per il titolo.

MAIORCA-BETIS 1-1

Solo un pareggio all'esordio per il Betis Siviglia: gli andalusi, infatti, non vanno oltre l'1-1 sul campo del neopromosso Maiorca, che sfiora anche l'impresa ma si fa raggiungere nel secondo tempo. I padroni di casa passano al 25' con Olivan, che riceve lo splendido filtrante di Daniel Rodriguez e batte Rui Silva. Al 59', però, arriva il definitivo pareggio: calcio di punizione battuto da Fekir e colpo di testa vincente di Juanmi, che quattro minuti dopo il suo ingresso in campo sigla il gol che evita il ko al debutto agli uomini di Pellegrini.

OSASUNA-ESPANYOL 0-0

Esordio senza gol per Osasuna ed Espanyol. A Pamplona, le emozioni latitano: la prima vera palla gol ce l'hanno i padroni di casa con la conclusione di Moncayola di poco alta sopra la traversa, mentre gli ospiti rispondono con de Tomas, che ci prova dal limite sfiorando il palo alla destra di Herrera. L'equilibrio regge fino alla fine: finisce 0-0, con le formazioni di Arrasate e Moreno che si accontentano di un punto a testa che smuove la classifica.

CADICE-LEVANTE 1-1

Con un gol nel recupero, il Cadice evita il ko all'esordio e pareggia 1-1 in extremis contro il Levante, che si vede sfumare proprio nel finale i primi tre punti della sua Liga. La formazione di Paco Lopez passa in vantaggio al 39': Melero serve al limite dell'area Morales, che si sistema il pallone con la suola e lo spedisce all'incrocio dei pali con un fenomenale destro a giro. Finale ricco di emozioni: all'86', Morales sbaglia il match point colpendo il palo tutto solo davanti a Ledesma e, all'ultima azione, arriva l'1-1 con la zampata in area col sinistro di Espino, che acciuffa il pareggio proprio al 97'.