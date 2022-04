Liga, Pedri stende il Siviglia, Barcellona al secondo posto

SPAGNA

Vittoria 1-0 dei blaugrana, adesso a pari punti con gli andalusi e l’Atletico ma con una partita in meno

Il Barcellona non si ferma più e infila la sesta vittoria consecutiva nella 30esima giornata della Liga: grazie alla firma di Pedri nella ripresa, l’1-0 contro il Siviglia vale il secondo posto per i blaugrana a 11 punti dal Real Madrid capolista, insieme proprio agli andalusi e all’Atletico, ma la squadra di Xavi ha una partita da recuperare. Sorridono anche Betis e Bilbao, mentre il Vallecano è beffato a Granada e il Valencia frena col Cadice. afp

BARCELLONA-SIVIGLIA 1-0

Il Barcellona ingrana la sesta vittoria consecutiva in campionato e prosegue la marcia trionfale da quando è arrivato Xavi in panchina. I blaugrana adesso sono secondi in classifica a 11 punti di distanza dal Real Madrid capolista, ma con una partita da recuperare. Insieme a loro proprio il Siviglia sconfitto al Camp Nou e l’Atletico. Nello spareggio per la seconda piazza, i catalani giocano meglio e dopo un primo tempo senza troppi sussulti accelerano nella ripresa sfiorando il gol con Araujo e Piquè prima di concretizzare gli sforzi grazie al solito Pedri, sempre più tra i simboli della rinascita blaugrana. E’ il 72’ e a questo punto il Barcellona deve solo amministrare, mentre il Siviglia (che non vince da quattro partite) fatica a rendersi pericoloso e a organizzare una rimonta.



VALENCIA-CADICE 0-0

Il Valencia perde l’occasione di avvicinare la zona Europa e non va oltre lo 0-0 in casa contro il modesto Cadice, impegnato nella lotta per non retrocedere e al quartultimo posto. Lo sterile attacco dei padroni di casa non sfonda il muro degli andalusi, che si limitano a non subire e ad uscire indenni dal Mestalla.



GRANADA-VALLENCANO 2-2

Incredibile beffa per il Rayo Vallecano che viene raggiunto nel recupero dal Granada e vede aumentare a undici le partite consecutive senza vittorie in campionato. Una maledizione per la terza squadra di Madrid, che nel primo tempo si porta avanti 2-0 grazie a Catena e Guardiola, ma poi rovina tutto nella ripresa: prima resta in dieci per il doppio giallo in due minuti a Comesana, poi subisce la rete di Molina al 67’. Infine, in pieno recupero, il rigore di Milla pareggia i conti.



BETIS-OSASUNA 4-1

Rafforza il quinto posto il Betis Siviglia grazie al poker sull’Osasuna, tranquillo a metà classifica. La doppietta di Juanmi nel primo tempo consegna ai biancoverdi di Pellegrini una partita senza troppe difficoltà, l’unico sussulto ospite è dell’ex conoscenza della nostra Serie A Budimir al 65’, ma Carvalho e Moreno nei minuti finali calano il poker per gli andalusi.



ATHLETIC BILBAO-ELCHE 2-1

Il Bilbao resta in corsa per un posto in Europa grazie al successo su un Elche che ora deve guardarsi le spalle per non venire invischiato nella lotta per non retrocedere. E’ l’ex Torino Berenguer a portare avanti poco dopo la mezz’ora i baschi, che poi raddoppiano al minuto 86’ con Villalibre. Inutile e tardivo il gol della bandiera ospite di Josan in pieno recupero.