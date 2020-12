Liga, pareggio e secondo posto per la Real Sociedad, Betis ok a Pamplona. 0-0 tra Villarreal e Elche

SPAGNA

La domenica di Liga vede la Real Sociedad pareggiare 0-0 contro l’Alaves. A Vitoria-Gasteiz gli uomini di Alguacil (a lungo in superiorità numerica nella ripresa) si fermano contro il muro eretto da Pacheco e non riescono nel controsorpasso all’Atletico Madrid. A Pamplona l’Osasuna cede il passo al Betis, vittorioso 2-0 con le reti di Iglesias e Miranda, mentre pareggiano Granada (3-3 con l’Huesca) e Villarreal (0-0 con l’Elche).

VILLARREAL-ELCHE 0-0

Terzo pareggio consecutivo per il Villarreal che rallenta ancora la sua marcia ma resta comunque al terzo posto in classifica. Nel primo tempo il Sottomarino Giallo stenta a produrre azioni pericolose visto che Badia non deve compiere interventi miracolosi per mantenere inviolata la propria porta. L’Elche si rifugia a lungo a protezione della propria area e così finisce per lasciare spazio e campo ai padroni di casa i quali, tuttavia, neanche nella ripresa riescono ad approfittarne. L’assedio del Villarreal, infatti, non produce gli effetti sperati neanche nei secondi 45 minuti dove anche la traversa (colpita da Francisco Torres all’89’) dice di no ai tenaci uomini di Emery che alla fine quindi devono accontentarsi del pareggio a reti bianche.

OSASUNA-BETIS 0-2

Archiviate le tre sconfitte consecutive, il Betis torna al successo sbancando l’insidioso campo dell’Osasuna, battuto 2-0 e ora terz’ultimo in classifica. La prima occasione nitida della gara capita sui piedi di Budimir che segna l’1-0 ma si vede annullata la rete dal Var che ravvisa un decisivo fuorigioco. Poco dopo è Enric, sempre per i padroni di casa, a sfiorare ancora il vantaggio ma la sua conclusione finisce larga di poco. Per vedere il Betis produrre azioni pericolose bisogna aspettare la ripresa quando la conclusione di Carvalho è il preludio al gol dell’1-0 ospite di Iglesias, freddo al 76’ nell’agganciare l’invito di Garcia e battere Herrera. Nei restanti minuti l’Osasuna non riesce a reagire e così nel recupero gli ospiti non mancano l’opportunità di siglare il 2-0 con Miranda infliggendo in questo modo ai rossoblù il sesto ko stagionale.

GRANADA-HUESCA 3-3

Pareggio e tanti gol all’Estadio Nuevo Los Cármenes dove il Granada va sotto 3-1 contro il fanalino di coda Huesca ma nel finale completa in due minuti un’incredibile rimonta. Gli ospiti aprono le danze al 21’ con la rete di Rico che di testa gira in porta la precisa assistenza di Ramirez. L’Huesca però, pur respingendo a lungo il successivo assalto del Granada, non riesce ad andare in vantaggio all’intervallo per la rete di Suarez Charris che al 43’ riceve da Puertas e batte Fernandez. I secondi 45 minuti si aprono con la rete del nuovo vantaggio ospite di Garcia che al 49’ trafigge Pacheco. Sfruttando l’inerzia favorevole, l’ultima in classifica continua ad aggredire i padroni di casa che all’82’ raccolgono dalla propria porta anche il 3-1 di Okazaki. Sembra finita e invece con una reazione d’orgoglio in due minuti, all’88’ e al 90’, il Granada concretizza un uno-due micidiale firmato Molina e Sanchez che all’ultimo fa masticare amaro gli uomini di Michel, ancora a quota zero vittorie in campionato.

ALAVES-REAL SOCIEDAD 0-0

A Vitoria-Gasteiz la Real Sociedad sbatte contro il muro eretto dall’Alavés e pareggiando 0-0 manca il controsorpasso in classifica all’Atletico Madrid, ora primo con un punto di vantaggio. Partono forte gli ospiti che al 4’ con Isak mettono già alla prova i riflessi di Pacheco. Due minuti più tardi risponde Joselu che da buona posizione manca il bersaglio di poco. È sempre il vivace numero 9, ben spalleggiato da Duarte, a tenere in apprensione gli uomini di Alguacil prima che questi progressivamente prendano il controllo del campo. Il dominio della Real Sociedad diventa ancora più concreto nella ripresa quando al 55’ Isak e Portu hanno per due volte sui piedi l’occasione per sbloccare il risultato ma falliscono nel loro intento. Sei minuti più tardi poi la gara sembra volgere ancora più a favore della formazione di San Sebastian dato che l’Alavés rimane in dieci uomini per l’espulsione di Battaglia. La Real Sociedad, forte della superiorità numerica, si riversa quindi nella metà campo avversaria ma i biancoblu si schierano uniti a protezione della propria porta e riescono con successo a sventare ogni minaccia, strappando in questa maniera lo 0-0 alla seconda forza del campionato spagnolo.