Liga: Muriqi stende l’Atletico sempre più in crisi, colpo Real Sociedad a Siviglia

SPAGNA

L’ex Lazio firma la rete decisiva nella vittoria 1-0 del Maiorca e Simeone crolla a -13 dalla vetta, i baschi volano al terzo posto

© Getty Images Non ha fine il periodo negativo dell’Atletico Madrid: dopo l’eliminazione in Champions, la squadra di Simeone cade nella quattordicesima giornata della Liga con il Maiorca e crolla a 13 punti dal Barcellona capolista. Decisiva la rete dell’ex Lazio Muriqi nella vittoria 1-0. Sorride invece la Real Sociedad, terza grazie al successo 2-1 a Siviglia reso possibile dalla doppia superiorità numerica. Vince anche il Villarreal in casa dell’Espanyol.

MAIORCA-ATLETICO MADRID 1-0

Prosegue il momento nero dell’Atletico Madrid che dopo la bruciante eliminazione in Champions League continua a non convincere neanche nella Liga. Un solo punto nelle ultime tre partite per Simeone che sprofonda fuori dalla zona Champions e addirittura a -13 dal Barcellona capolista. Sorride il Maiorca alla terza vittoria nelle ultime quattro. E’ l’ex Lazio Muriqi (alla settima rete in campionato) a firmare il successo grazie alla rete al 16’, cinque minuti dopo l’altro ex Serie A Morata pareggia ma il Var annulla per fuorigioco. L’Atletico spinge ma non riesce nella rimonta.

ESPANYOL-VILLARREAL 0-1

Colpo esterno del Villarreal che si risolleva dopo due sconfitte consecutive e attacca la zona Europa, Espanyol sempre più in crisi e un solo punto sopra la zona retrocessione. E’ l’autogol di Lecomte al 64’ a beffare i padroni di casa, quanto basta alla squadra di Setien per poi alzare il muro e difendersi fino al novantesimo.

SIVIGLIA-REAL SOCIEDAD 1-2

Succede di tutto a Siviglia nel primo tempo. Sorloth porta avanti i baschi al 20’, poi tra il 28’ e il 34’ i padroni di casa restano addirittura in nove per il doppio rosso diretto prima a Rakitic poi a Nianzou. Al 36’ arriva il naturale raddoppio ospite con Mendez che sfrutta la superiorità numerica, nonostante tutto al 44’ Mir accorcia le distanze. Con due uomini in meno è dura per la squadra di Sampaoli e la Real Sociedad amministra fino alla fine: Siviglia nel baratro con appena 11 punti, Real al terzo posto.

ALMERIA-GETAFE 1-0

Leo Baptistao al 26’ firma il gol che vale i tre punti per l’Almeria, che prende una bella boccata d’ossigeno in chiave salvezza grazie alla terza vittoria consecutiva in casa. Scavalcato in classifica proprio il Getafe che resta a 14 punti e ritrova la sconfitta dopo quattro risultati utili di fila.