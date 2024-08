Liga: Mbappé a secco, Muriqi ferma il Real all’esordio. Sociedad ko

SPAGNA

Ancelotti non va oltre l’1-1 in casa del Maiorca: l’ex attaccante della Lazio risponde al vantaggio di Rodrygo. Baschi sconfitti 2-1 in casa dal Rayo Vallecano

© afp Real Madrid inceppato nella prima giornata della Liga spagnola, i Blancos all’esordio stagionale non vanno oltre l’1-1 in casa del Maiorca. I Campioni in carica stappano la partita al 13’ con il gran gol di Rodrygo, ma vengono ripresi in avvio di secondo tempo dall’incornata dell’ex Lazio Muriqi: Ancelotti deve già inseguire il Barcellona, vittorioso ieri. Male la Real Sociedad, sconfitta 2-1 in casa per mano del Rayo Vallecano.

MAIORCA-REAL MADRID 1-1

Compie una piccola impresa il Maiorca, che ferma il Real Madrid al debutto sull’1-1. I padroni di casa partono subito forte, mettendo sotto assedio l’area avversaria. Poco prima del quarto d’ora di gioco le Merengues stappano quasi a sorpresa la sfida, con Rodrygo che disegna un arcobaleno con il destro che bacia il palo e si insacca per l’1-0. Mbappé semina il panico dopo il gol, ma non riesce mai a sfondare. La prima frazione di gioco termina con la squadra di Ancelotti avanti di una rete, con il pericolo però dietro l’angolo. Al rientro in campo dopo l’intervallo gli uomini di Arrasate infatti pareggiano i conti: da calcio d’angolo Dani Rodriguez fa partire il cross perfetto per l’incornata vincente del solito Muriqi, che fa 1-1 al 53’. Nella mezzora finale i Blancos fanno partire un assedio totale, con a turno Vinicius, Mbappé, Rodrygo e Bellingham che cercano azioni personali per tornare avanti. Il francese impegna più volte il portiere Greif, ma la squadra di Ancelotti non riesce a portare a casa i tre punti. In pieno recupero Mendy entra in netto ritardo su Muriqi, con l’arbitro che estrae il cartellino rosso al francese prima di fischiare tre volte il termine della gara. Finisce 1-1, con il Real Madrid che è già costretto ad inseguire il Barcellona, vittorioso 2-1 contro il Valencia all’esordio nella giornata di sabato.

REAL SOCIEDAD-RAYO VALLECANO 1-2

Falsa partenza per la Real Sociedad, sconfitta 2-1 tra le mura casalinghe per mano del Rayo Vallecano. Nel corso del primo tempo, nonostante una partenza complicata nei primi minuti, i baschi provano a fare la partita, cercando di innescare Becker e Oyarzabal in avanti. L’attaccante ex Union Berlino è molto ispirato, ma il suo assist per Brais Mendez non porta all’1-0. Dopo la prima frazione conclusa a reti bianche, nella ripresa gli ospiti stappano a sorpresa la partita: contropiede fulmineo, con Mumin che trova il destro vincente di de Frutos, per il vantaggio al 67’. I biancoblù non ci stanno, e fanno partire il forcing per trovare il pari. Nel miglior momento della Sociedad però, ecco che il Rayo mette in cassaforte i tre punti: all’84’ Camello avanza fino al limite dell’area e pesca l’angolino basso con il sinistro per il 2-0. Nel finale Zubimendi segna il gol della bandiera al 98’, quando però è ormai troppo tardi. Tre punti pesanti per il Rayo Vallecano, che trionfa 2-1 contro una Real Sociedad non pervenuta.