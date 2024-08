Liga: Lewandowski trascina subito il Barcellona a Valencia

SPAGNA

© Getty Images Inizia con una vittoria il cammino in Liga del Barcellona, che pur soffrendo batte 2-1 in rimonta il Valencia. Protagonista assoluto al Mestalla è Robert Lewandowski, autore di una doppietta: dopo il gol in apertura di Duro (44') per i Pipistrelli, il polacco pareggia nel recupero del primo tempo in spaccata su assist di Yamal, poi completa il ribaltone ad inizio ripresa su calcio di rigore. Finisce 1-1, invece, tra Osasuna e Leganes.

VALENCIA-BARCELLONA 1-2

Inizio sofferto ma vincente per il Barcellona, che espugna il Mestalla e con un 2-1 lancia la sfida al Real Madrid per la Liga. I blaugrana sembrano partire forte in avvio, lanciati dalle giocate di Yamal, che testa la concentrazione di Mamardashvili poi però viene fuori il Valencia trascinato da Duro e dagli indemoniati Mir e Guerra. Il match si infiamma definitivamente al 44', quando Lopez mette al centro per Duro che di testa fa 1-0. La rete, inizialmente annullata per fuorigioco, viene convalidata dal Var. Sembra finire così il primo tempo, ma all'ultima azione i catalani pareggiano: cross di Balde, piatto al volo di Yamal al centro e spaccata di Lewandowski che pareggia. Il polacco, però, non si accontenta e ad inizio ripresa completa la rimonta: Mosquera frana in area addosso a Raphinha e provoca il rigore trasformato dall'ex Bayern, che fa doppietta e 2-1 mettendo il pallone sotto l'incrocio. Più che rischiare il 2-2, gli ospiti vanno vicini al 3-1 ma Ferran Torres viene fermato da Mamardashvili. Otorbi e Tejon sono le carte di Baraja, ma il risultato non cambia anche per via delle imprecisioni degli ospiti che sbagliano con Casado e ancora Lewandoeski: è vincente la prima di Flick in campionato col Barcellona, che si prende subito la vetta e chiama il Real Madrid, impegnato a Maiorca, alla prima replica stagionale.

OSASUNA-LEGANES 1-1

Finisce 1-1 l'altro match di giornata tra Osasuna e Leganes, con gli ospiti che passano a metà primo tempo grazie al gol di Cruz su assist di Hernandez. Al 79', però, arriva il pareggio dei padroni di casa grazie alla disastrosa serata di Soriano, che gravato anche di un'ammonizione commette l'autorete che vale l'aggancio da parte della formazione di Moreno. Su sei partite fin qui giocate nella prima giornata di Liga, è il quarto pareggio e il terzo 1-1.