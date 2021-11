Liga: l’Atletico Madrid viene rimontato 3-3 a Valencia

SPAGNA

I colchoneros sprecano in pieno recupero il doppio vantaggio, dopo le reti di Suarez, Griezmann e Vrsaljko: la doppietta di Hugo Duro fa felice il Real

L’Atletico Madrid viene clamorosamente beffato a Valencia: avanti di due gol, subisce il 3-3 in pieno recupero e si allontana dalla vetta. Suarez sblocca la situazione al Mestalla al 35’; l’autogol di Savic ristabilisce la parità al 50’, ma Griezmann riporta avanti nel punteggio i colchoneros 8 minuti più tardi. Vrsaljko sembra chiudere i conti al 62’, ma la doppietta del neoentrato Hugo Duro vale il pari. Il Villarreal piega 1-0 il Getafe ultimo.

VALENCIA-ATLETICO MADRID 3-3

L’Atletico Madrid non riesce a tenere il passo scudetto: subisce una clamorosa rimonta a Valencia e si allontana dalla vetta della Liga, con i suoi 23 punti. Dopo una conclusione rasoterra da posizione defilata di Carrasco che sfiora il palo, i colchoneros passano in vantaggio al Mestalla al 35’: filtrante di Correa per Suarez, che entra in area sulla sinistra, brucia il diretto avversario e con l’aggancio e piatto sinistro a incrociare fulmina Cillessen. Pallone che bacia il palo e s’insacca lentamente in rete, per lo 0-1. Gli uomini di Simeone meritano il vantaggio all’intervallo, ma lo sprecano subito a inizio ripresa: azione prolungata dei padroni di casa, il tiro-cross di Guillamon carambola poi su Savic e termina in rete. Neanche però quasi il tempo di riprendere fiato che l’Atletico torna avanti al 58’: Griezmann recupera palla a centrocampo, si invola in contropiede e da fuori area scarica un missile all’incrocio dei pali, battendo Cilessen sul proprio palo. Dopo il coast to coast de “le petit diable”, gli ospiti volano sull’1-3 al 62’: tap-in vincente di Vrsaljko dopo la respinta di Cillessen sulla conclusione ravvicinata di Suarez. Nei 7 minuti di recupero, però, gli andalusi agguantano il pazzesco pareggio definitivo: gran gol al 92’ del neoentrato Hugo Duro e doppietta di quest’ultimo al 96’ con un colpo di testa sulla punizione di Guedez. Il Valencia, all’ultimo respiro, sale a 17 punti.

VILLARREAL GETAFE 1-0

Il Villarreal ritrova allo Stadio della Ceramica quel successo che gli mancava nel campionato spagnolo nell’ultimo mese abbondante: era infatti dallo scorso 3 ottobre che il Sottomarino Giallo che non vinceva una partita in Liga (2-0 al Betis). Dopo quattro turni a secco, quindi, ai padroni di casa basta e avanza la rete messa a segno da Trigueros al 10’ per piegare 1-0 il Betis ultimo: destro di controbalzo nell’angolino basso su sponda aerea di Pablo Alcacer. Il Villarreal sale a 15 punti.