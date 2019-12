Liga: l’Atletico Madrid non guarisce, con il Villarreal è 0-0

SPAGNA

L’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone non esce da un momento delicato della propria stagione e nell’anticipo della 16esima giornata di Liga non va oltre lo 0-0 sul campo del Villarreal. L’occasione migliore per i Colchoneros è un palo colpito in avvio di gara da Joao Felix. Atletico Madrid a 26 punti, momentaneamente insieme ad Athletic Bilbao e Real Sociedad, a cinque punti di distanza da Barcellona e Real Madrid in testa.

Il pareggio era l’unico risultato che non serviva a nessuno, eppure è proprio il risultato finale tra Villarreal e Atletico Madrid. I padroni di casa trovano appena il secondo punto nelle ultime sei partite, Simeone invece colleziona la terza gara consecutiva senza vittorie e rischia di ritrovarsi a -8 da Real Madrid e Barcellona al termine del fine settimana di campionato. Primo tempo che si concentra in una grande occasione per parte: inizia Joao Felix che prende palla e punta dritto la porta, destro rasoterra che però colpisce il palo e non fa scomodare il risultato dalla parità. Villarreal che risponde con Trigueros, il solito Oblak salva la situazione per Simeone. Ripresa in cui l’Atletico continua a provarci, con Joao Felix di gran lunga il più attivo tra i Colhoneros, ma nemmeno il suo talento e le sue giocate, unite alla buona volontà, riescono a smuovere il tabellino di questa sfida. L’ultima opportunità è proprio sui piedi del gioiellino portoghese, la conclusione però è a lato e così l’Atletico Madrid continua a rimanere avvolto da incertezze e sensazioni poco rassicuranti sul proprio stato di salute.