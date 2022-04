Liga: l’Atletico cade a Maiorca, Muriqi condanna Simeone

LIGA

Un rigore dell’ex Lazio stende 1-0 i Colchoneros, vittoria 2-1 in rimonta del Betis a Cadice

Si chiude con una sconfitta anche nella Liga la settimana negativa dell’Atletico Madrid. Dopo il ko 1-0 in Champions per mano del Manchester City, la squadra di Simeone cade con lo stesso risultato anche in casa del Maiorca nella 31esima giornata: è un rigore dell’ex Lazio Muriqi a condannare i Colchoneros, che ora rischiano addirittura il quarto posto. Il Betis è infatti distante un solo punto dopo la vittoria 2-1 in rimonta a Cadice. Getty Images

MAIORCA-ATLETICO MADRID 1-0

Brutto passo falso dell’Atletico in casa del Maiorca e adesso i Colchoneros rischiano addirittura il quarto posto, mentre per la squadra delle Baleari arriva una vittoria fondamentale in chiave salvezza dopo sette sconfitte di fila. Reduce dalle fatiche fisiche del match di Champions contro il Manchester City, e con la testa (probabilmente) già alla partita di ritorno di mercoledì, l’Atletico scende in campo scarico e poco convinto. Griezmann e Suarez non pungono e sono mal supportati dai compagni al punto da essere entrambi sostituiti, i padroni di casa si limitano a non rischiare e ne deriva una partita priva di grandi emozioni. Serve allora un episodio per sbloccarla, che arriva puntuale al 68’ quando l’arbitro, su indicazione del Var, assegna un rigore al Maiorca: dal dischetto è l’ex Lazio Muriqi, alla terza rete nella Liga, a regalare il prezioso vantaggio agli isolani. La reazione dell’Altetico è più di rabbia che di gioco, non basta a sfondare il muro del Maiorca e ora Simeone si gioca la stagione contro Guardiola.

CADICE-BETIS SIVIGLIA 1-2

Il Betis Siviglia ribalta il Cadice nel finale e resta in corsa per un posto in Champions League a un solo punto dall’Atletico, mentre per i padroni di casa è un ko pesante che complica ancora di più una situazione di classifica molto pericolosa. Il Cadice si illude al 58’ con il vantaggio di Alejo, ma poi la squadra di Pellegrini si scatena e rimonta in sette minuti: pareggio dell’ex Fiorentina Tello al 78’, definitivo sorpasso di Iglesias al minuto 85’.