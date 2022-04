Liga, il Siviglia festeggia nel recupero: 4-2 al Granada

SPAGNA

Un guizzo di Rafa Mir al 93’ e Papu Gomez al 99’ regalano agli uomini di Lopetegui il successo, dopo che Victor Diaz aveva pareggiato all’88’

Un Siviglia pazzesco, nel bene e nel male, torna a vincere in campionato. Nell’anticipo della 31ª giornata di Liga, gli uomini di Lopetegui superano 4-2 il Granada in casa e ritrovano un successo che mancava da fine febbraio. Ospiti avanti con l’ex Udinese Machis, i padroni di casa rimontano con Diego Carlos e Ocampos, poi il finale incandescente: pari di Victor Diaz all’88’, Rafa Mir al 93’ e il Papu Gomez al 99’ scrivono il risultato finale. Getty Images

Il Siviglia torna a vincere in campionato, tra sofferenze ed emozioni. Gli uomini di Lopetegui battono il Granada 4-2 in un match ricco di colpi di scena, soprattutto nel finale, e ritrovano i tre punti che mancavano da fine febbraio. Gli ospiti passano in vantaggio a sorpresa al 23’ con l’ex Udinese Machis, bravissimo nel ritagliarsi lo spazio per il tiro dal limite e nell’infilare all’angolino. La rete subita sveglia i padroni di casa, che pareggiano al 32’ con il colpo di testa di Diego Carlos sul cross pennellato da Jesus Navas. Dopo l’intervallo, il Siviglia torna avanti. Al 66’, un controllo impreciso del Tecatito Corona diventa un assist involontario per l’ex Milan Ocampos, che salta Maximiano e appoggia in rete il sorpasso. I ragazzi di Lopetegui abbassano il baricentro e prestano il fianco a un finale folle. Bono salva con una gran parata, ma all’88’ non può nulla sull’imperioso colpo di testa di Victor Diaz, che firma il 2-2 su corner di Milla.

I biancorossi non accettano di rimandare ancora l’appuntamento con la vittoria e fanno il sorpasso decisivo al 93’ con la zampata di Rafa Mir, servito da Rakitic in area di rigore. Con gli spazi aperti, è facile per il Papu Gomez infilare il 4-2 definitivo al 99’, sbucando sul secondo palo sul cross basso di O. Torres. Il Siviglia si alza quindi in seconda posizione solitaria, a 9 punti dal Real Madrid primo, ma con ben due partite giocate in più rispetto al Barcellona terzo. Il Granada continua invece a lottare per non retrocede, a +3 sul Maiorca terzultimo.