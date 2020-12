Liga, l’Atletico batte il Getafe con Suarez, Valencia ko a Granada

La sedicesima giornata della Liga prosegue con la vittoria casalinga dell’Atletico Madrid sul Getafe. Al Wanda Metropolitano basta un gol di Suarez al 20’ per dare il successo ai colchoneros, ora momentaneamente da soli in testa alla classifica con tre punti sul Real, che ora giocherà sul campo dell'Elche. Trionfano in casa anche Granada e Celta Vigo che, con il medesimo risultato (2-1), battono rispettivamente un Valencia in difficoltà e il fanalino di coda Huesca.