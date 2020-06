Liga: la Spagna riparte nel nome del Siviglia, Betis ko 2-0 nel derby

La Liga spagnola riparte dal Siviglia, che in un Estadio Sánchez-Pizjuán deserto fa suo il derby e batte per 2-0 il Betis, confermandosi terza forza del campionato. I rojiblancos dominano sin dai primi minuti, come confermato dal palo di Ocampos e le decisive parate di Robles. Nella ripresa arrivano i gol: il rigore di Ocampos al 56' e il colpo di testa di Fernando al 62' regalano i tre punti alla squadra di Lopetegui.

Qualche tifoso si è radunato fuori dal Sanchez-Pizjuan per festeggiare la ripartenza del campionato e i giocatori di Siviglia e Betis hanno osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime della pandemia di Covid-19. Il derby è poi terminato 2-0 per i padroni di casa grazie alle reti di Ocampos e Fernando, festeggiate con esultanze decisamente vecchio stile...





