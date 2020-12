Liga, la Real Sociedad non sfrutta l’occasione per il controsorpasso all’Atletico: contro l’Eibar finisce 1-1

SPAGNA

La domenica di Liga si apre con il pareggio della Real Sociedad in casa contro l’Eibar. La formazione basca va in vantaggio al 20’ con Barrenetxea ma non chiude la gara e al 65’ subisce il pari di Enrich. Decisivo il Var all’81’ nell’annullare il gol di Zubeldia per fuorigioco. Con il punto guadagnato la banda di Alguacil appaia in testa alla classifica l’Atletico Madrid (ieri ko col Real) mancando però di fatto l’occasione per il controsorpasso.

REAL SOCIEDAD-EIBAR 1-1

Prosegue a rilento la marcia della Real Sociedad che contro l’Eibar fa 1-1 incassando in questo modo il terzo pareggio consecutivo. Il match è soporifero nei venti minuti iniziali dopo i quali, a dare la prima vera scossa, ci pensa Barrenetxea con il gol da fuori area che all’improvviso sblocca la partita. La reazione degli ospiti è timida e allora, prima dell’intervallo, sono ancora dei baschi le occasioni migliori con Barrenetxea e Lopez che però trovano pronto Dmitrovic. Nella ripresa l’Eibar prende coraggio e col passare dei minuti aumenta la frequenza dei propri tentativi ma Remiro non ha problemi a neutralizzare Inui prima e Kike poi.

L’inerzia però è chiaramente dalla parte degli ospiti che al 65’ con Enrich vedono premiate le proprie fatiche concretizzando l’1-1. La Real Sociedad allora si getta immediatamente in avanti nel tentativo di indirizzare di nuovo la gara in proprio favore ma la traversa sul tiro di Portu al 71’ e il Var all’81’sulla rete in fuorigioco di Zubeldia dicono di no ai padroni di casa che, in questo modo, devono accontentarsi del pareggio. Gli uomini di Alguacil ritrovano così la vetta della classifica assieme all’Atletico Madrid ma non possono che rimpiangere l’occasione fallita per distanziare i colchoneros, ko con il Real.