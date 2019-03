Liga, l'Espanyol risponde a Piqué: "Ecco il nostro patrimonio"

30/03/2019

"Nel mio conto in banca ho più soldi di quelli che l'Espanyol ha nel suo bilancio annuale. Quindi, più di 57 milioni". Le dichiarazioni rilasciate da Gerard Piqué al programma tv spagnolo 'La Resistencia' hanno scatenato più di una polemica in Spagna e contribuito ad accendere ancora di più il derby di Liga in programma nel pomeriggio al Camp Nou. I tifosi dell'Espanyol hanno invaso i social network mostrando chiaramente il loro dissenso (eufemismo) verso le affermazioni del difensore catalano, ma anche il club ha voluto replicare attraverso il proprio account Twitter: “I nostri tifosi. La nostra squadra che ogni giorno mette l’anima in campo. I nostri 119 anni di storia. Il minuto 21 (in cui viene ricordato Daniel Jarque, ex capitano scomparso nel 2009, ndr). Il rispetto per i rivali. Il cuore biancoblù. Questo è il nostro patrimonio e il suo valore non si misura in euro”.