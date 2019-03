Barcellona, Piqué sfida i rivali: "Ho più soldi io di tutto l'Espanyol"

29/03/2019

In campo duro e deciso, fuori dal rettangolo di gioco schietto e a volte anche un pizzico arrogante. È l'identikit di Gerard Piqué, colonna della difesa del Barcellona, che in un'intervista al programma tv spagnolo 'La Resistencia' ha parlato con una massiccia dose di ironia dei rivali dell'Espanyol scatenando un polverone: "Nel mio conto in banca ho più soldi di quelli che l'Espanyol ha nel suo bilancio annuale. Quindi, più di 57 milioni".

Una frecciata diretta all'altro club di Barcellona che ha destato diverse polemiche sul conto del giocatore, ormai celebre per la sua inclinazione da manager. Piquet, infatti, è riuscito a far parlare di sé anche in settori dello sport diversi dal calcio, come ad esempio il tennis. Il difensore è diventato il papà del nuovo format della Coppa Davis finanziata proprio dal fondo d'investimento Kosmos, guidato dal difensore del Barcellona e che conta anche sull'appoggio di Djokovic.

Successivamente nell'intervista, il centrale blaugrana si è concentrato anche su Lionel Messi: "Leo? È un tipo molto ironico, forse il più grande troll che conosca".

Domande dirette e risposte senza peli sulla lingua, anche quando si tratta dei suoi rapporti intimi con Shakira. Piqué ne ha per tutti e ovviamente anche per il Real Madrid: “Gerard, quante volte hai fatto sesso nell’ultimo mese esattamente?” gli viene chiesto. “Contano anche quelle del Santiago Bernabeu?”. ha risposto il difensore alludendo alle due vittorie stagionali, in Liga e Coppa del Re, che il Barça ha conquistato in casa dei Blancos.