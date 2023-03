Liga: l'Atletico travolge il Siviglia, Simeone festeggia nel migliore dei modi

SPAGNA

I colchoneros ottengono una vittoria nettissima: 6-1 agli andalusi, nuovamente a rischio-retrocessione. Festeggia il Cholo, che supera Aragones come tecnico più longevo del club

© Getty Images Serata perfetta per l'Atletico Madrid, che travolge il Siviglia con un ampio 6-1. Nella notte della festa del Cholo Simeone, che diventa il tecnico più longevo nella storia del club con 613 panchine, la gara è senza storia: le doppiette di Depay e Morata, a cui si aggiungono i gol di Griezmann e Carrasco, inguaiano gli andalusi. 2-0 per il Villarreal sull'Almeria, mentre il Getafe sconfigge 3-2 il Girona. Sorride anche l'Elche: 1-0 al Maiorca.

ATLETICO MADRID-SIVIGLIA 6-1

Sei gol segnati e una grande festa per un Atletico Madrid travolgente, che omaggia nel migliore dei modi il record di Simeone: il Cholo, con 613 panchine, diventa il tecnico più longevo di sempre superando Aragones. Spingono subito i colchoneros, ma l'avvio della partita è equilibrato. Un equilibrio che viene rotto solo al 22', con l'intuizione vincente di Griezmann: Grizou pesca Depay, alla prima da titolare, con l'olandese che s'incunea tra i centrali e batte Bounou nell'uno-contro-uno. Passano tre minuti, e arriva il bis, firmato nuovamente dall'ex Barça con una conclusione dal limite. Il Siviglia non molla, e al 39' accorcia con En-Nesyri: perfetto il passaggio di Gueye per il marocchino, al quinto gol nelle ultime sei gare. Si va così al riposo sul 2-1, e nella ripresa arriva il tris dell'Atleti con Griezmann: un'autentica magia del francese, che spiazza Bono con una conclusione dal limite dell'area che s'insacca al sette e abbraccia il Cholo. Suso sfiora il secondo gol per gli andalusi, che affondano al 69': Yannick Ferreira Carrasco, nella sua 250a coi colchoneros, cala il poker sul tocco illuminante del canterano Barrios. La serataccia del Siviglia si completa in due minuti da dimenticare: Rakitic sbaglia il rigore del 4-2, Morata firma il quinto gol dell'Atletico praticamente a porta vuota. Piove ulteriormente sul bagnato per gli ospiti, che rischia di subire il sesto gol da Barrios e chiude in dieci per l'espulsione di Gueye all'81' (doppia ammonizione). Il 6-1 finale arriva al 92', con la doppietta di Alvaro Morata. L'Atletico sale al terzo posto con 45 punti, superando momentaneamente la Real Sociedad e inguaiando il Siviglia: gli andalusi si fermano a 25 punti, con Almeria e Getafe, e sono solo a +1 sulla terzultima. Valladolid (24) e Valencia (23) potrebbero superarli domani.

ALMERIA-VILLARREAL 0-2

Vittoria preziosa per il Villarreal, che sconfigge 2-0 l'Almeria ed effettua un passo avanti nella lotta per le coppe europee. Primo tempo decisamente equilibrato al Power Horse Stadium, con due occasioni in pochissimi minuti: Baptistao spaventa il Submarino Amarillo, mentre Fernando compie un autentico miracolo per evitare la rete di Terrats e il gol ospite. Il portiere dell'Almeria deve uscire per un problema muscolare ed entra Diego Mariño, ex canterano del Villarreal, che salva il risultato al 52' su Yeremi Pino. Sembra una partita stregata per la formazione ospite, ma al 75' si sblocca il risultato: il triangolo tra Chukwueze e Gerard Moreno viene finalizzato da quest'ultimo con una conclusione di potenza. Vantaggio Villarreal, e all'87' raddoppia Morales, ancora sull'assist del nigeriano. Bellissima la sua conclusione al volo, che vale il 2-0 e la vittoria per il Submarino Amarillo, che sfiora anche il tris con l'auto-palo di Rodrigo Ely nel recupero. Ospiti sesti nella Liga con 37 punti, mentre resta quartultimo l'Almeria a quota 25, con Getafe e Siviglia.

GETAFE-GIRONA 3-2

Si complica la vita, ma ottiene comunque una vittoria pesantissima il Getafe, che sconfigge 3-2 il Girona ed esce temporaneamente dagli ultimi tre posti della Liga. Il primo tempo è senza storia, con la sfida che viene sbloccata subito dagli Azulones: Mayoral ispira Enes Ünal, che fulmina Gazzaniga. Proprio i due costruttori del gol sfiorano il raddoppio del Getafe, che arriva al 14': lo firma ancora Enes Ünal, stavolta su rigore, concesso per un mani di Javi Hernandez. I padroni di casa non smettono di spingere, sfiorano due volte il tris e lo trovano al 43': lo firma Borja Mayoral, con un sinistro che non lascia scampo a Gazzaniga. 3-0 al riposo e sembra tutto finito, con un secondo tempo di puro controllo ad attendere il Getafe, che invece si complica la vita. Castellanos sfiora la rete del Girona, che arriva comunque al 54': lo firma proprio il Taty, sull'assist di Tsygankov. I catalani sono ampiamente in partita e trovano anche la seconda rete con Miguel Gutiérrez, che beffa Soria. Il Girona spinge a caccia del pari, spaventando il Getafe, ma perde 3-2. Gli Azulones salgono così a quota 25 punti, +1 sulla terzultima in tandem con l'Almeria e il Siviglia. Girona undicesimo a quota 30.

MAIORCA-ELCHE 0-1

Succede tutto nel finale tra Maiorca ed Elche, dopo una partita ad altissima tensione. Spingono subito i padroni di casa, che costruiscono due chances con Kadewere e sfiorano la rete con Lee Kang-In. Dopo la mezz'ora, però, esce l'Elche che impegna Rajkovic, bravo a respingere la conclusione di Gumbau. Nel finale di tempo, ecco un'altra chance per il gioiello sudcoreano del Maiorca, ma si va al riposo sullo 0-0. Ripresa ad altissimi ritmi, coi portieri decisamente impegnato: Edgar Badia salva su Dani Rodriguez, Rajkovic blinda la porta su Boyé e Gumbau. Ha una grande chance anche Ponce, ma il gol-vittoria dell'Elche arriva solo all'88': lo firma Lucas Boyé, l'uomo della speranza, che supera Rajkovic con una conclusione di potenza. Brividi nel recupero, quando il Maiorca trova il pari e se lo vede annullare al 99' dopo una lunga revisione Var: aveva segnato Muriqi, ma c'era un fallo precedente di Maffeo. Vince 1-0 l'Elche e sale a 12 punti, con la seconda vittoria stagionale: i biancoverdi restano lontanissimi dalla salvezza (-13), ma si confermano vivi.