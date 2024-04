Liga: l'Atletico rimonta il Girona, Champions più vicina

SPAGNA

Simeone vince 3-1: decisivi Griezmann (doppietta) e Correa dopo il vantaggio di Dovbyk, Bilbao a -5

© Getty Images Il big match della trentunesima giornata di Liga va all'Atletico Madrid, che batte 3-1 il Girona. Al Wanda Metropolitano, Dovbyk segna dopo appena 4 minuti, ma i colchoneros rimontano grazie a Griezmann (rigore al 34' e destro sotto la traversa al 50') e a Correa, che realizza la rete del sorpasso nel lungo recupero del primo tempo dopo una grande giocata di Morata. Simeone consolida il quarto posto salendo momentaneamente a +5 sul Bilbao.

Vendetta perfetta: l'Atletico Madrid cancella il ko per 4-3 subito nel finale all'andata e batte 3-1 il Girona, consolidando il quarto posto. Eppure, al Wanda Metropolitano sembra mettersi subito male per i colchoneros, perché al 4' Dovbyk è nel posto giusto, al momento giusto e in posizione regolare sull'assist di Couto per firmare da pochi passi l'1-0. La formazione di Simeone, però, la riprende già nel primo tempo: al 33', clamoroso mani di Gutierrez sul colpo di testa da calcio di punizione di Mario Hermoso, rigore inevitabile e pareggio dal dischetto di Griezmann. Al 41', ecco un cambio: fuori Saul, dentro Morata e la mossa di Simeone paga, perché l'ex Juve e Real si inventa il pareggio. Palla salvata sulla linea di fondo con una "ruleta", cross dalla sinistra e colpo di testa vincente di Correa, che timbra il 2-1 proprio prima dell'intervallo. E nel secondo tempo, i padroni di casa chiudono subito i conti: cross di de Paul, clamoroso errore di Solis Romero che serve Griezmann e il francese, con un potente destro sotto la traversa, firma doppietta e 3-1. Il gol taglia definitivamente le gambe al Girona e l'Atletico deve solo condurre in porto una vittoria preziosissima. In attesa di Bilbao-Villarreal, Simeone è quarto a +5 sul quinto posto, mentre per i catalani arriva il quinto ko di fila in trasferta. E ora anche un posto nella prossima Champions non è più così sicuro.