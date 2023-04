Liga: l'Atletico Madrid risponde a Real e Barça, 5-2 al Valladolid

SPAGNA

I colchoneros rischiano grosso nella ripresa, coi Pucelanos vicini al clamoroso pareggio, ma dilagano nel finale e blindano il terzo posto. Vince anche il Villarreal, ko il Valencia

© Getty Images L'Atletico Madrid soffre, ma risponde a tono a Real Madrid e Barcellona. Il Valladolid cade col punteggio di 5-2 in una partita dai mille colpi di scena: i colchoneros volano sul 3-0 e poi rischiano addirittura il pari nella ripresa, prima di dilagare nel finale. Simeone blinda così il terzo posto, mentre il Villarreal sconfigge 3-1 il Celta e resta quinto. Si ravviva la corsa-salvezza: Espanyol e Getafe sono a -2 dal Valencia, ko a Cadice.

REAL VALLADOLID-ATLETICO MADRID 2-5

L'Atletico Madrid soffre più del previsto, ma risponde a tono a Real Madrid e Barça (vittoriose ieri), sconfiggendo 5-2 il Valladolid. A sorpresa, iniziano meglio i padroni di casa, che bloccano le fonti di gioco dei colchoneros e sfiorano la rete del vantaggio. Com'era successo all'andata, però, alla prima reale occasione passa l'Atletico Madrid: sul lancio di Gimenez, Molina parte sul filo del fuorigioco e fulmina Masip. Passano cinque minuti ed ecco il bis, col difensore uruguagio a svettare sulla punizione di Griezmann. Hongla evita il tris di Morata al 28' (come all'andata), ma dopo dieci minuti l'ex Juventus punisce il Valladolid: uno-due con Griezmann, che arriva a 12 assist, e tocco decisivo per il tris. Non è ancora finita, perchè nel finale arriva la rete dei padroni di casa su rigore: lo trasforma Larin, dopo la gomitata di Hermoso a Plata. C'è spazio per un'ultima emozione prima del riposo, col tacco di Witsel che non trova lo specchio. Nella ripresa si abbassano i ritmi e l'Atleti si compiace troppo del suo 3-1, rischiando grosso. Hongla si vede annullare il 3-2, che viene comunque firmato dai Pucelanos al 73': su un corner, Escudero anticipa Griezmann e rimette in partita i suoi. La rete sveglia il Valladolid, che colpisce subito l'incrocio dei pali con Sergio Leon e spinge con costanza a caccia del pari. Le speranze del Municipal José Zorrilla crollano però all'86', col surreale autogol di Joaquín Fernández: il difensore, nel tentativo di anticipare Correa, inciampa sul pallone e lo insacca di fatto in rete. Nel recupero arriva anche il pokerissimo, firmato da Depay in contropiede al 92'. Vince 5-2 l'Atletico Madrid e blinda il terzo posto, salendo a quota 66 punti. Il Valladolid si ferma a 35, +4 sulla terzultima.

VILLARREAL-CELTA VIGO 3-1

Domina e vince il Villarreal, che rafforza il suo quinto posto e sconfigge 3-1 il Celta Vigo. La sfida si mette subito sui binari giusti per il Submarino Amarillo, che passa dopo due minuti: sull'assist di Yeremy Pino, Nicolas Jackson non sbaglia nell'uno contro uno col portiere. Passano nove minuti e il senegalese raddoppia, questa volta sull'assist di Lo Celso, non lasciando scampo a Villar. Oscar impegna Reina, ma al 25' Parejo ha la chance per chiudere la sfida. Il regista sbaglia dal dischetto, dopo il fallo di Oscar su Yeremy Pino, e tre minuti più tardi il Celta accorcia con Strand Larsen. Nel finale di tempo il Villarreal riprende le redini della partita, sfiorando il tris con Jackson e Chukwueze, per poi soffrire nei primi minuti della ripresa. Il Celta si costruisce una doppia occasione con Larsen, che va vicinissimo alla doppietta, ma è impreciso. Gol sbagliato (doppio) e gol subito, col tris del Submarino Amarillo al 70': lo firma l'ex Girona Terrats con un tocco sottomisura. Non c'è più spazio per il rientro della formazione ospite, che si arrende la sconfitta. Il Villarreal vince 3-1, sale a 53 punti e allunga sul Betis (53), restando a -5 dal quarto posto. Si ferma a quota 39, invece, il Celta Vigo.

CADICE-VALENCIA 2-1

Si spegne la corsa del Valencia, che cade dopo due vittorie consecutive e vede riavvicinarsi il baratro della retrocessione, con Espanyol e Getafe a due punti. Il merito è del Cadice, che vince 2-1 e si porta a +4 sulla terzultima. Il primo tempo è avaro di emozioni, con una grande chance per i padroni di casa: Guardiola approfitta dell'errore di Mamardashvili in uscita, ma Diakhaby salva sulla linea. La sfida si sblocca al 39', con Escalante a svettare di testa per il vantaggio del Cadice. Il momento è decisamente positivo per la formazione di casa, che raddoppia nel primo sussulto della ripresa, col tocco vincente di Sergi Guardiola sul cross dell'ispirato Espino. Il Valencia però è vivo e sfrutta un grave errore di Ledesma per accorciare al 51' con Samuel Lino. Inizia così un'altra partita, col Valencia alla ricerca del pari: Ilaix Moriba spreca due occasioni, Ledesma salva sul canterano Diego Lopez. Non c'è più nulla da fare per il Valencia, che perde 2-1 a Cadice e si ferma a 33 punti, in tandem con l'Almeria e a +2 sulla terzultima. Ora il rischio-retrocessione torna concreto, visto anche il calendario: Villarreal, Real Madrid e Betis nelle ultime sei.

ESPANYOL-GETAFE 1-0

L'Espanyol vince la sfida più importante del suo campionato, in quella che era un'autentica ultima spiaggia per provare a rientrare nella corsa-salvezza: 1-0 e aggancio al Getafe, coi club appaiati a 31 punti. In una sfida ricca di occasioni, partono forte i padroni di casa, con Soria a blindare la porta ospite: l'ex Siviglia è decisivo su Nico Melamed, poi effettua una doppia parata su Braithwaite e sul già menzionato centrocampista. Il Getafe reagisce, ma al 38' subisce la rete che deciderà la sfida: Aleñá la tocca di mano e, dopo una lunga revisione-Var, Joselu trasforma il rigore della vittoria. Nella ripresa la reazione degli ospiti è limitata e l'Espanyol domina, creando occasioni su occasioni. Melamed sfiora il raddoppio, Sergi Gomez se lo vede annullare e nel finale torna in gioco Soria, salvando i suoi sui tentativi di Puado e Joselu. L'ultima chance è per il Getafe, ma Latasa non trova la porta e arriva la sconfitta. Vince 1-0 l'Espanyol ed è terzultimo, pur essendo a pari punti con l'Espanyol, per la differenza reti negli scontri diretti. Nelle ultime sei giornate può succedere di tutto, con Valencia e Almeria distanti solo due punti.

