Liga, l'Atletico Madrid ne fa 3 al Betis Siviglia

SPAGNA

L’Atletico Madrid ritrova la vittoria in Liga battendo il Betis Siviglia con un netto 3-0. I Colchoneros aprono con Carrasco nel primo tempo e dilagano nella ripresa con l’autogol dell’ex Fiorentina Pezzella e la rete di Joao Felix. I tre punti valgono anche il quarto posto in campionato, a -2 dalla vetta. Finisce 1-1 invece la sfida tra Cadice e Maiorca: ospiti avanti al 29’ con Baba, Negredo pareggia i conti su rigore al 93’. Getty Images

ATLETICO MADRID–BETIS SIVIGLIA 3-0

L’Atletico Madrid torna a vincere e rientra in piena zona Champions della Liga, vincendo lo scontro diretto per la quarta posizione 3-0 contro il Betis Siviglia. I madrileni dominano il primo tempo e si fanno vedere più volte dalle parti di Bravo, provvidenziale in un paio di occasioni su Griezmann e graziato per qualche centimetro sul diagonale di Correa. Il vantaggio degli uomini di Simeone, in tribuna per squalifica, si verifica al 26’, quando Carrasco salta Montoya con una splendida finta e infila con il mancino sul primo palo. Nella ripresa Hermoso va vicino al raddoppio, Willian José cerca il pari sfiorando l’incrocio con un colpo di testa. L’Atletico trova comunque il 2-0 al 63’ con l’autogol dell’ex Fiorentina Pezzella, che devia nella propria porta di testa il corner di Griezmann. All’80’ c’è tempo anche per il tris firmato da Joao Felix, lanciato in contropiede da un lungo filtrante che gli permette di freddare Bravo. Con questa vittoria, l’Atletico Madrid va a 22 punti, ad appena due lunghezze dal primo posto, mentre il Betis si assesta poco dietro, a 21, con una partita giocata in più. I madrileni fanno il pieno di fiducia per la sfida al Liverpool, mercoledì sera, nel girone di Champions del Milan.

CADICE–MAIORCA 1-1

Il Cadice strappa un prezioso pareggio interno in pieno recupero contro il Maiorca, raggiungendo l’1-1 al 93’. Gli ospiti partono meglio e sfiorano il vantaggio al 22’, quando la punizione di Sevilla viene fermata soltanto dalla traversa. Il gol per gli ospiti è maturo e puntuale arriva al 29’ con Baba, che sugli sviluppi di un corner piazza la zampata dell’1-0. Il Cadice aumenta la propria intensità e prova l’assalto nel finale, agevolato dall’espulsione di Sedlar per doppia ammonizione all’87’. Il muro del Maiorca, per qualche minuto con l’uomo in meno, crolla soltanto al 93’, quando Sastre commette fallo in area e Negredo spiazza Manolo Reina con il rigore dell’1-1 finale. Il Maiorca, al terzo pareggio consecutivo, sale a 14 punti, il Cadice è quartultimo a 9.

