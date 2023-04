Liga: l'Atletico Madrid festeggia i 120 anni con una vittoria, ko il Maiorca

SPAGNA

I colchoneros, vestiti di biancoblù per celebrare la loro prima e storica divisa, regolano Muriqi e compagni: il 3-1 al Wanda Metropolitano riporta Simeone a -2 dal Real Madrid

© Getty Images L'Atletico Madrid festeggia nel migliore dei modi il suo 120° compleanno, omaggiato con una speciale divisa bianca e blu, come la prima e storica maglia del club. Al Wanda Metropolitano, i colchoneros vanno sotto alla prima occasione e rimontano il Maiorca: De Paul, Morata e Carrasco firmano il 3-1 che riporta Simeone in scia al Real Madrid, secondo e distante solo due punti. Nell'altra gara disputata sin qui, l'Almeria batte 2-1 il Getafe.

ATLETICO MADRID-MAIORCA 3-1

Vince e convince l'Atletico Madrid, che festeggia nel migliore dei modi al Wanda Metropolitano: il 3-1 al Maiorca vale il -2 dal Real Madrid. Dominano in avvio i colchoneros, vestiti di biancoblù per celebrare la loro prima (e storica) divisa e i 120 anni del club, che cadono proprio oggi. Manca la precisione sia a Morata che a De Paul, e spreca anche Griezmann. Gol sbagliati e gol subito, perchè il Maiorca passa col suo unico tentativo nel primo tempo: su azione da corner Copete prolunga e nessuno tiene d'occhio Nastasic, che insacca in tuffo sul secondo palo al 19'. La reazione dell'Atleti è furibonda, con Morata e Lemar a impegnare Rajkovic. Il portiere si supera anche nel recupero su Griezmann, ma non può nulla sul secondo tentativo dei ragazzi di Simeone: lo stesso Grizou serve De Paul, che insacca di potenza l'1-1 al 47' del primo tempo. Per una certa ironia della sorte, il 2-1 arriva nello stesso minuto (nel secondo tempo), con la frustata di testa di Alvaro Morata sul cross di Molina. L'Atletico passa in vantaggio e continua a dominare, sfiorando il tris con Gimenez. Aguirre reagisce, inserendo Muriqi e Lee Kang-In, e per un decina di minuti il Maiorca è insidioso, costruendo una chance per il pari con Hadzikadunic. Al 78', però, cala il sipario col 3-1 di Carrasco in ripartenza: il belga salta Rajkovic con una finta ubriacante e deve solo depositare in rete. Nel finale l'Atletico si limita a controllare e gestire la vittoria per 3-1, che porta i biancorossi a 63 punti e mette (quasi) al sicuro la zona-Champions. Si ferma a quota 40, invece, il Maiorca.

GETAFE-ALMERIA 1-2

Ottiene una grande vittoria in trasferta l'Almeria, che sconfigge 2-1 il Getafe ed effettua uno scatto-salvezza. Dopo un buon avvio della formazione di casa, al 7' passano i rivali: Pozo spizza di testa e Luis Suarez insacca per il vantaggio ospite. La rete subita fa infuriare il Getafe, che fa girare palla e controlla i ritmi (bassi) della partita, facendosi vedere nella zona offensiva con Dakonam ed Enes Ünal. Il finale di tempo però sorride in toto all'Almeria, che sfiora il raddoppio con Embarba e vede gli avversari finire in inferiorità numerica. Il fallo del già citato Djené Dakonam su Luis Suarez, lanciato a rete, gli costa il rosso nel terzo dei sei minuti di recupero. Piove sul bagnato per gli azulones, che perdono il loro leader difensivo. Nella ripresa prosegue il forcing dell'Almeria, che al 58' raddoppia ancora con Luis Suarez: questa volta il cross è di Centelles, col colombiano che si inserisce sul dischetto e calcia in rete. Leo Baptistao sfiora il tris, poi riemerge il Getafe e trova il 2-1: la firma è di Borja Mayoral, sull'assist di Aleñá, e i padroni di casa spingono a caccia dell'insperato pari. Un forcing che spaventa l'Almeria, che rischia su Alderete e Juan Iglesias. Nel finale succede di tutto: Jaime Mata e Aleñá sfiorano il pari, Ramazani si vede negare il 3-1 da Soria. Vincono 2-1 i biancorossi, che salgono a quota 33 punti ed escono dalla zona-retrocessione. Ko pesante per il Getafe, fermo a quota 31 e a rischio.