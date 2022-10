Liga: l'Atletico Madrid espugna San Mames, riparte il Siviglia

SPAGNA

Sorride il Cholo Simeone, che sconfigge l'Athletic Bilbao grazie alla rete di Griezmann e agli interventi salvifici di Oblak e Reinildo. Vince anche Sampaoli

© Getty Images Aspettando il Clasico, che infiammerà la giornata di domani, sorride l'Atletico Madrid: i colchoneros sconfiggono e superano l'Athletic Bilbao, espugnando San Mames dopo cinque anni. Decisiva la rete di Griezmann, insieme alle giocate difensive di Reinildo e alle parate di Grbic, subentrato all'infortunato Oblak. Vince anche il Siviglia: 1-0 al Mallorca. Finiscono in parità Valencia-Elche (2-2), con la doppietta di Cavani, e Girona-Cadice (1-1).

ATHLETIC BILBAO-ATLETICO MADRID 0-1

Dopo cinque anni, l'Atletico Madrid espugna San Mames: 1-0 all'Athletic Bilbao nel segno di Griezmann e Reinildo, decisivo in difesa. Poche emozioni nel primo tempo, molto bloccato e con le difese al potere. La prima chance è dell'Athletic, sospinto dal calore di San Mames: Iñaki Williams si fa vedere dalle parti di Oblak, senza riuscire a segnare. L'Atletico, invece, si vede annullare il vantaggio al 10': segna Morata, superando Unai Simon, ma c'era un fallo precedente su Yeray. I ritmi sono alti, ma non ci sono altre occasioni, col Bilbao ad avere il maggior possesso palla. Si va dunque al riposo sullo 0-0, che non dura: al 47' Morata serve Griezmann, che punisce i baschi e sigla il 100° gol coi colchoneros. 1-0 Atleti e festa per Grizou, fresco di riscatto dal Barcellona con un ampio sconto per i madrileni. Simeone perde Oblak, nuovamente infortunato dopo uno scontro con Berenguer, e rischia grosso: il neo-entrato Grbic salva sul colpo di testa dell'ex Raul Garcia e su Inigo Martinez. Ci pensa anche Reinildo a proteggere la porta dell'Atletico, con tre interventi portentosi che gli consentono di mettere la sua firma sulla vittoria: Simeone si porta così al terzo posto e a -3 da Real e Barcellona, alla vigilia del Clasico.

MAIORCA-SIVIGLIA 0-1

Torna al successo il Siviglia, nella prima vittoria della nuova gestione-Sampaoli: gli andalusi sconfiggono 1-0 il Maiorca e devono ringraziare soprattutto le parate di Bounou, che ha salvato il risultato. L'avvio è arrembante per i padroni di casa, che vogliono sfruttare le difficoltà degli avversari: Bono salva però i suoi in due occasioni e la partita gira, col Siviglia a gestire la palla nella seconda metà del primo tempo. Non ci sono chances da gol e si va al riposo sullo 0-0. Il Siviglia rischia ancora in avvio di ripresa, venendo salvato dal suo portiere, ma passa al 54': tocco di Isco per Gudelj, che scaglia un missile da fuori area e batte Rajkovic. 1-0 Siviglia, e il mediano serbo sfiora anche la doppietta, prima della reazione maiorchina: salva ancora Bounou ed è vittoria per gli andalusi. Col successo odierno, Sampaoli esce dalla zona-retrocessione, agganciando proprio il Maiorca a 9 punti.

VALENCIA-ELCHE 2-2

Finisce in parità la sfida tra il Valencia e l'Elche, fresco di cambio allenatore dopo l'avvio di stagione shock. Una doppietta per parte decide la sfida, costellata dalle polemiche per una decisione contestata dell'arbitro. Parte forte l'Elche, che alla mezz'ora passa su rigore: non sbaglia Pere Milla, con Mamardashvili che riesce solo a sfiorare la palla. Il Valencia reagisce e pareggia dal dischetto al 41', con la prima rete nella Liga di Edinson Cavani. L'uruguagio è scatenato e trova il bis nel recupero: cross di Almeida e testa del Matador, che porta in vantaggio i ragazzi di Gattuso al 51' del primo tempo. Esplode Mestalla, col Valencia che ha anche due chances per il tris nella ripresa. L'Elche di Jorge Almiron, però, non molla e pareggia al 65': trova la doppietta personale Pere Milla, che come Cavani segna di testa e su rigore. Chances per entrambe le squadre nella mezz'ora finale, con gli ospiti infuriati per un fischio anticipato dell'arbitro Pulido Santana: Nico Mercau aveva segnato, ma il direttore di gara aveva interrotto l'azione per un fallo di Musah, non concedendo (come di consueto) il vantaggio. Finisce così 2-2 per la furia dell'Elche, che sognava la vittoria nel derby col Valencia: i ragazzi di Gattuso salgono a 14 punti, arrivano a tre gli ospiti che restano in ultima posizione.

GIRONA-CADICE 1-1

Arriva un pari anche tra Girona e Cadice, in una sfida ricca di emozioni. Il primo tempo è di studio tra le due formazioni: giocano meglio i catalani, però la miglior chance è dei rivali, con Juan Carlos ad evitare la rete di Sobrino. Il Cadice ci crede e passa al 46': la rete porta la firma di Álex Fernández, che sfrutta al meglio un'incursione in area. 1-0 per gli ospiti, e il Girona attacca con impeto a caccia del pareggio: i biancorossi si vedono annullare due reti, prima per fallo di Castellanos su Cala e poi per offside dell'argentino. Il pareggio arriva su rigore, nel lunghissimo recupero: lo segna l'ex Serie A Stuani al 101', dopo la revisione-Var per il fallo di Espino su Manu Vallejo. Finisce così 1-1 tra Girona e Cadice, che muovono la classifica salendo a 8 e 6 punti.